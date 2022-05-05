Полиция в Пыть-Яхе ищет мужчину с ружьем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пыть-Яхе полицейские разыскивают мужчину, разгуливающего по городу с ружьем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Ранним утром в полицию поступил звонок от жительницы Пыть-Яха. Она рассказала, что в районе железнодорожного вокзала видела мужчину с ружьем. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают с очевидицей, она пенсионерка. Больше сообщений ни от кого из жителей города не поступало. Но усилены патрули, задействована Росгвардия. Мужчину ищут. Не исключено, что это мог быть просто какой-нибудь охотник», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Информация разлетелась по родительским чатам в мессенджерах. Жители Пыть-Яха советуют друг другу ограничить пребывание детей за пределами дома. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха заявили, что эвакуация школ не проводилась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Урае школьники разгуливали по городу с пневматическим ружьем. Позже выяснилось, что речь идет об игрушках.