05 мая 2022
04 мая 2022

В ХМАО полиция ищет мужчину, разгуливающего с ружьем по городу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
Полиция в Пыть-Яхе ищет мужчину с ружьем Фото:

В Пыть-Яхе полицейские разыскивают мужчину, разгуливающего по городу с ружьем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Ранним утром в полицию поступил звонок от жительницы Пыть-Яха. Она рассказала, что в районе железнодорожного вокзала видела мужчину с ружьем. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают с очевидицей, она пенсионерка. Больше сообщений ни от кого из жителей города не поступало. Но усилены патрули, задействована Росгвардия. Мужчину ищут. Не исключено, что это мог быть просто какой-нибудь охотник», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Информация разлетелась по родительским чатам в мессенджерах. Жители Пыть-Яха советуют друг другу ограничить пребывание детей за пределами дома. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха заявили, что эвакуация школ не проводилась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Урае школьники разгуливали по городу с пневматическим ружьем. Позже выяснилось, что речь идет об игрушках.

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В Пыть-Яхе полицейские разыскивают мужчину, разгуливающего по городу с ружьем. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Ранним утром в полицию поступил звонок от жительницы Пыть-Яха. Она рассказала, что в районе железнодорожного вокзала видела мужчину с ружьем. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают с очевидицей, она пенсионерка. Больше сообщений ни от кого из жителей города не поступало. Но усилены патрули, задействована Росгвардия. Мужчину ищут. Не исключено, что это мог быть просто какой-нибудь охотник», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Информация разлетелась по родительским чатам в мессенджерах. Жители Пыть-Яха советуют друг другу ограничить пребывание детей за пределами дома. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха заявили, что эвакуация школ не проводилась. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае школьники разгуливали по городу с пневматическим ружьем. Позже выяснилось, что речь идет об игрушках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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