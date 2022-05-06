Орбан назвал санкции против РФ «красной чертой» для Венгрии

06 мая 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

В Венгрии считают, что санкции больше вредят ЕС, чем РФ Фото: YURI KOCHETKOV, EPA новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики являются красной линией для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Несмотря на мое твердое убеждение, я согласился на первые пять пакетов санкций, но ранее дал понять, что будет красная черта, и это энергетическое эмбарго. Вы должны остановиться сейчас», — сказал Орбан в эфире венгерского телеканала Hír TV. По его словам, принятые санкции, были больше проблемой для экономики Европы, чем для России. В вопросе введения санкций Евросоюзом у Венгрии должно быть право вето по наиболее важным для страны вопросам, сказал Орбан. Евросоюз собирается ввести эмбарго против российской нефти. Для ЕС может стать проблемой несогласие Венгрии по вопросу санкций, сказал президент Европейского совета Шарль Мишель. Венгрии и Словакии могут дать дополнительное время для адаптации из-за их зависимости от российских ресурсов, передает телеканал 360. Антироссийские санкции страны Запада вводят из-за спецоперации на Украине. Российские власти отмечали, что предыдущие ограничения негативно повлияли на западные страны. Там нарушались системы расчетов и логистики, увеличивалась инфляция. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Антироссийские санкции Евросоюза в сфере энергетики являются красной линией для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Несмотря на мое твердое убеждение, я согласился на первые пять пакетов санкций, но ранее дал понять, что будет красная черта, и это энергетическое эмбарго. Вы должны остановиться сейчас», — сказал Орбан в эфире венгерского телеканала Hír TV. По его словам, принятые санкции, были больше проблемой для экономики Европы, чем для России. В вопросе введения санкций Евросоюзом у Венгрии должно быть право вето по наиболее важным для страны вопросам, сказал Орбан. Евросоюз собирается ввести эмбарго против российской нефти. Для ЕС может стать проблемой несогласие Венгрии по вопросу санкций, сказал президент Европейского совета Шарль Мишель. Венгрии и Словакии могут дать дополнительное время для адаптации из-за их зависимости от российских ресурсов, передает телеканал 360. Антироссийские санкции страны Запада вводят из-за спецоперации на Украине. Российские власти отмечали, что предыдущие ограничения негативно повлияли на западные страны. Там нарушались системы расчетов и логистики, увеличивалась инфляция.