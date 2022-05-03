Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций ЕС против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз представит для утверждения новый пакет санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции Евросоюза затронут российские банки и лиц, которые «причастны к дезинформации». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», — написал Боррель в Twitter. Новый пакет представят для утверждения Совету Евросоюза.

Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Заседание Евросоюза для обсуждения новых антироссийских ограничений запланировано на 3 мая, заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет «Федеральное агентство новостей». Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Новые санкции Евросоюза затронут российские банки и лиц, которые «причастны к дезинформации». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», — написал Боррель в Twitter. Новый пакет представят для утверждения Совету Евросоюза. Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Заседание Евросоюза для обсуждения новых антироссийских ограничений запланировано на 3 мая, заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет «Федеральное агентство новостей». Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...