Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций ЕС против России

03 мая 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Евросоюз представит для утверждения новый пакет санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые санкции Евросоюза затронут российские банки и лиц, которые «причастны к дезинформации». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», — написал Боррель в Twitter. Новый пакет представят для утверждения Совету Евросоюза. Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Заседание Евросоюза для обсуждения новых антироссийских ограничений запланировано на 3 мая, заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет «Федеральное агентство новостей». Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Новые санкции Евросоюза затронут российские банки и лиц, которые «причастны к дезинформации». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», — написал Боррель в Twitter. Новый пакет представят для утверждения Совету Евросоюза. Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Заседание Евросоюза для обсуждения новых антироссийских ограничений запланировано на 3 мая, заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет «Федеральное агентство новостей». Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад.