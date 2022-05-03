Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций ЕС против России

Новые санкции Евросоюза затронут российские банки и лиц, которые «причастны к дезинформации». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», — написал Боррель в Twitter. Новый пакет представят для утверждения Совету Евросоюза.
Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций из-за спецоперации РФ на Украине. Заседание Евросоюза для обсуждения новых антироссийских ограничений запланировано на 3 мая, заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет «Федеральное агентство новостей». Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. Российские власти отмечали, что предыдущие санкции оказали негативное влияние и на Запад.
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