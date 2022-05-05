Свердловские вузы получат более 19,5 тысячи бюджетных мест. Больше всех — УрФУ

06 мая 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

УрФУ получит около 10 тысяч бюджетных мест Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловские вузы получат 19 557 бюджетных мест на 2023/2024 учебные года по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры. Регион занял второе место по РФ в рейтинге количества бюджетных мест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства образования РФ. «Минобрнауки России огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема [бюджетных мест] на 2023/2024 год. По итогам конкурсной процедуры, вузам Свердловской области выделили 19 557 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры. Среди регионов РФ с наибольшим количеством бюджетных мест Свердловская область занимает 2-е место», — говорится в сообщении пресс-службы. Наибольшее количество бюджетных мест достались УрФУ — 9 786. Уральский государственный педагогический университет будет обучать на бесплатной основе 1 446 студентов, а Уральский медуниверситет получил 1 363 бюджетных мест. В общем по всей стране распределено 590 101 бюджетных мест. Направлением, получившее наибольшее количество льготных мест, стало образование и педагогические науки — 2 850 мест. «Информатика и вычислительная техника (1 344 места), Клиническая медицина (1 175 мест), Техника и технологии наземного транспорта (1 113 мест), Сельское, лесное и рыбное хозяйство (956 мест)», — пояснили в пресс-службе Минобра. Предполагается, что в 2023 году из школ выйдет 636 тысяч выпускников. Они смогут поступить на 427 560 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет. «Таким образом более 67% выпускников российских школ смогут поступить на бюджетные места», — уточнили в пресс-службе министерства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловские вузы получат 19 557 бюджетных мест на 2023/2024 учебные года по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры. Регион занял второе место по РФ в рейтинге количества бюджетных мест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства образования РФ. «Минобрнауки России огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема [бюджетных мест] на 2023/2024 год. По итогам конкурсной процедуры, вузам Свердловской области выделили 19 557 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры. Среди регионов РФ с наибольшим количеством бюджетных мест Свердловская область занимает 2-е место», — говорится в сообщении пресс-службы. Наибольшее количество бюджетных мест достались УрФУ — 9 786. Уральский государственный педагогический университет будет обучать на бесплатной основе 1 446 студентов, а Уральский медуниверситет получил 1 363 бюджетных мест. В общем по всей стране распределено 590 101 бюджетных мест. Направлением, получившее наибольшее количество льготных мест, стало образование и педагогические науки — 2 850 мест. «Информатика и вычислительная техника (1 344 места), Клиническая медицина (1 175 мест), Техника и технологии наземного транспорта (1 113 мест), Сельское, лесное и рыбное хозяйство (956 мест)», — пояснили в пресс-службе Минобра. Предполагается, что в 2023 году из школ выйдет 636 тысяч выпускников. Они смогут поступить на 427 560 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет. «Таким образом более 67% выпускников российских школ смогут поступить на бюджетные места», — уточнили в пресс-службе министерства.