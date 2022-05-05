Курганец, устроивший смертельное ДТП с ребенком, получил срок

Жителя Кургана, который устроил смертельное ДТП с ребенком, приговорили к пяти годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана, по вине которого в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок, приговорили к пяти годам лишения свободы. Также мужчине придется заплатить потерпевшим штраф в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Судом установлено, что пятого мая 2021 года мужчина, управляя автомобилем „УРАЛ“ по автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“, подъезжая к перекрестку с автомобильной дороги со стороны с. Чистопрудное к г. Кургану, не увидел перед перекрестком красный сигнал светофора, и допустил наезд на стоящий автомобиль „Daewoo Nexia“, в результате чего водитель данного автомобиля и пассажир, которым был 12-летний мальчик, скончались», — сказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием также установлено, что водитель автомобиля «УРАЛ» не имел водительского удостоверения, а также ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение угона. «С учетом всех обстоятельств, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев, а также постановил взыскать в счет компенсации морального вреда по одному миллиону рублей на каждого потерпевшего», — сообщили в надзорном ведомстве. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.