Пассажирский самолет компании Utair ударился хвостом при посадке

Самолет компании Utair задел хвостом посадочную полосу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет ATR-72 компании Utair в аэропорту Уфы ударился хвостом об взлетно-посадочную полосу при посадке. На борту находились 50 человек, летевшие рейсом Сургут — Уфа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«При посадке рейса Сургут-Уфа произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке. Произведен осмотр самолета, повреждений нет», — сказали в пресс-службе Utair.

В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» подтвердили информацию и рассказали, что после технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолет продолжил полет. «Задержка составила 2 часа 38 минут. Пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами», — заверили в пресс-службе.