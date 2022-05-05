05 мая 2022

Пассажирский самолет компании Utair ударился хвостом при посадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Самолет компании Utair задел хвостом посадочную полосу Фото:

Самолет ATR-72 компании Utair в аэропорту Уфы ударился хвостом об взлетно-посадочную полосу при посадке. На борту находились 50 человек, летевшие рейсом Сургут — Уфа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«При посадке рейса Сургут-Уфа произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке. Произведен осмотр самолета, повреждений нет», — сказали в пресс-службе Utair.

В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» подтвердили информацию и рассказали, что после технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолет продолжил полет. «Задержка составила 2 часа 38 минут. Пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами», — заверили в пресс-службе.

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Самолет ATR-72 компании Utair в аэропорту Уфы ударился хвостом об взлетно-посадочную полосу при посадке. На борту находились 50 человек, летевшие рейсом Сургут — Уфа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «При посадке рейса Сургут-Уфа произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой воздушного судна. Заруливание на стоянку и высадка пассажиров произведены в штатном порядке. Произведен осмотр самолета, повреждений нет», — сказали в пресс-службе Utair. В пресс-службе международного аэропорта «Уфа» подтвердили информацию и рассказали, что после технического осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и оформления необходимой документации самолет продолжил полет. «Задержка составила 2 часа 38 минут. Пассажиры были обеспечены всеми необходимыми услугами», — заверили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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