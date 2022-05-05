В городе ЯНАО вандалы сорвали знамя Победы с фасада дома

Вандалы сорвали знамя Победы с многоквартирного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Губкинский неизвестные сорвали флаг Российской федерации и знамя Победы. Об этом сообщает местный житель в группе «Губкинский.Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Этим утром два молодых дегенерата сорвали Российский триколор и знамя Победы с 7 дома в 9 микрорайоне. Срывая флаги, они орали на весь двор оскорбительные высказывания в адрес нашей с вами страны», — говорится в сообщении.

Как сообщили URU.RU в УМВД по ЯНАО, данный факт уже зарегистрирован сотрудниками полиции. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Губкинского. На момент публикации ответа не поступило.