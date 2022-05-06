Российские мэры попали под прицел пиарщиков Кремля

06 мая 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

До этого в Кремле рейтинговали только губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В администрации президента РФ начнут оценивать работу глав муниципалитетов в социальных сетях. Об этом в интервью URA.RU заявил первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. «Мы [„Диалог“] долго оценивали, рейтинговали губернаторов. И с разработанной методологией сейчас идем уже в сторону мэров. Считаем, что должна появиться вертикаль власти в интернете», — заявил Истомин. Он уточнил, что в Госдуме сейчас идет рассмотрение законопроекта, по которому чиновники, министерства и ведомства будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Работа мэров в соцсетях будет оцениваться по числу подписчиков и охвату публикаций. «Качественные информативные аккаунты — основа обратной связи. Например, еще в 2020 году мы фиксировали, что обращения граждан приходят со страниц органов власти только в 5% случаев. А сейчас таких обращений уже 40%», — отметил Истомин. В «Диалоге» считают, что важным аспектом в ведении соцсетей мэров является человекоориентированность. «Социальные сети уже идут сторону того, чтобы, помимо стандартного функционала <…> появились такие функции, как, например, голосование за благоустройство или получение госуслуг. Чтобы для решения своих проблем людям не нужно было совершать лишние действия», — отметил Истомин. Но, несмотря на имеющуюся установку, наказывать за не ведение социальных сетей не будут. В Кремле также ожидают возвращения TikTok, который приостановил возможность вести прямые эфиры и распространять новый контент в России. Администрация президента рассчитывает на то, что китайская соцсеть станет рупором жизни регионов и страны в целом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В администрации президента РФ начнут оценивать работу глав муниципалитетов в социальных сетях. Об этом в интервью URA.RU заявил первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. «Мы [„Диалог“] долго оценивали, рейтинговали губернаторов. И с разработанной методологией сейчас идем уже в сторону мэров. Считаем, что должна появиться вертикаль власти в интернете», — заявил Истомин. Он уточнил, что в Госдуме сейчас идет рассмотрение законопроекта, по которому чиновники, министерства и ведомства будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Работа мэров в соцсетях будет оцениваться по числу подписчиков и охвату публикаций. «Качественные информативные аккаунты — основа обратной связи. Например, еще в 2020 году мы фиксировали, что обращения граждан приходят со страниц органов власти только в 5% случаев. А сейчас таких обращений уже 40%», — отметил Истомин. В «Диалоге» считают, что важным аспектом в ведении соцсетей мэров является человекоориентированность. «Социальные сети уже идут сторону того, чтобы, помимо стандартного функционала <…> появились такие функции, как, например, голосование за благоустройство или получение госуслуг. Чтобы для решения своих проблем людям не нужно было совершать лишние действия», — отметил Истомин. Но, несмотря на имеющуюся установку, наказывать за не ведение социальных сетей не будут. В Кремле также ожидают возвращения TikTok, который приостановил возможность вести прямые эфиры и распространять новый контент в России. Администрация президента рассчитывает на то, что китайская соцсеть станет рупором жизни регионов и страны в целом.