У Кремля — новые требования к соцсетям губернаторов и мэров

Меньше текста, больше видео — пока не вернулся TikTok

06 мая 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

Установки Кремля к топ-чиновникам изменились в связи с блокировками иностранных площадок Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Администрация президента РФ по-новому следит за поведением губернаторов и мэров в соцсетях. Основной упор теперь делается на две соцсети, выигравшие от блокировки Instagram (запрещен в РФ). При этом у топ-чиновников и их пиарщиков не так много времени. Ведь в Россию скоро вернется мощный конкурент российских площадок — китайская сеть TikTok, дал понять URA.RU Кирилл Истомин — первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы». — Больше полутора месяцев назад за проявления экстремизма в России были запрещены Instagram и Facebook. Исходя из данных «Диалога», аудитория этих соцсетей мигрировала в легальные площадки? АНО «Диалог», которое представляет Кирилл Истомин, отвечает за выстраивание контакта между властью и обществом Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Если говорить про Facebook (запрещен в РФ — прим. URA.RU), то там изначально была в основном экспертная, политизированная аудитория — не более 5% от общего объема. Поэтому блокировка Facebook (запрещен в РФ — прим. URA.RU) ни на что не повлияла. И как-то отдельно я его не стал бы рассматривать. Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) после блокировки потерял ежедневную аудиторию несущественно — 12% на март. При этом конкретные видео и посты продолжают терять от 40% до 60% охватов от региона к региону. Это значит, что люди с VPN по-прежнему заходят в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU), но проводят в нем очень мало времени, потому что неудобно: надо заказать еду — выключаешь VPN, надо зайти на какой-то государственный сайт — опять выключаешь. Аудитория запрещенного в РФ Instagram сократилась незначительно, но охваты постов упали Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уменьшение контента в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) произошло на 31%. По данным Brand Analуtics, уже на конец апреля 56% пользователей снизили активность в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU). Если часть активных авторов вообще уходит с площадки, то с ней может уйти их аудитория. У нас есть пример Севастополя и Крыма, где Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) заблокирован уже восемь лет. И его доля сегодня в регионе — не более 6% от суммарной аудитории соцсетей. Поэтому мое личное мнение: если в таком режиме доступ в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) сохранится, он будет неизбежно терять и в ежедневной аудитории, и в охватах. — Что на этом фоне с другими соцсетями — «ВКонтакте», «Одноклассниками», Telegram? Они становятся полноценной заменой заблокированным сетям? — Прирост у «ВКонтакте» — более четырех миллионов ежедневной аудитории, а доля активных авторов увеличилась на 22%. Если в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) люди заходят, чтобы потреблять контент — фото видео, — то в ВК — в основном чтобы переписываться. Потребление контента на втором месте. Очень многое будет зависеть от того, сможет ли ВК перестроить свою рекомендательную систему, создать удобные ленты, полезные читателям и отражающие их интересы. От блокировки иностранных соцсетей выиграли две площадки — «ВКонтакте» и Telegram Фото: Владимир Андреев © URA.RU Telegram растет так же сильно. За март в российские телеграм-каналы суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков (впрочем, это не говорит, что все это — новые или уникальные пользователи). Общероссийскую аудиторию Telegram сложно оценивать, но она уже вторая по величине после Ирана. В «телегу» массово пришла аудитория неполитизированная. И если раньше это была экспертная политическая сеть, то в последнее время набор тематик в ней расширился. Люди заходят, чтобы читать новости, смотреть видео. Это уже не мессенджер, а полноценная соцсеть с комментариями и реакциями. Растут альтернативные каналы — лайфстайл, блоги, религия. Я думаю, они [Telegram] в связи с этим тоже будут меняться — например, создадут единую ленту из каналов, которые вы чаще всего смотрите. Сейчас ВК и Telegram — основные площадки по получению «освободившегося» трафика из заблокированных соцсетей. И поэтому мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке их использовать для работы. — Об этом чуть позже. Как дела у «Одноклассников»? — Как и у ВК, у них произошел рост (хоть и не такой большой). Старые аккаунты, которые были заморожены и давно не обновлялись, оживают. Люди снова начинают туда заходить. Количество восстановленных старых аккаунтов выросло на треть, темп новых регистраций — в полтора раза. Рост «Одноклассников» происходит во многом за счет людей, забросивших свои аккаунты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Сразу после блокировки Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) десятки тысяч блогеров потеряли не только свою основную площадку, но и источник дохода. Зачастую единственный. Как теперь им выживать? — В Instagram действительно было определенное бизнес-сообщество, занимающееся продажами — рекламы, услуг. И очень важно для того же ВК перестроиться, заместить эту нишу, связать потребителя и продавца. Я думаю, это значимое направление развития соцсети. И уверен, они этим будут заниматься. А блогерам мы рекомендуем открывать в ВК публичные страницы. — На фоне закрытия Instagram российские разработчики стали анонсировать появление аналогов: «Россграмы», «Грустнограмы» и прочее. Если оценивать запрос аудитории, насколько целесообразно в России запускать свою сеть? — То, что сейчас время возможностей в любой сфере — технологий, интернет-коммуникаций, — это правда. Но мое мнение: в любое время, безотносительно к каким-то событиям, можно и нужно создавать свои проекты, развивать их и захватывать аудиторию. Не нужно здесь смотреть на внешние обстоятельства. Если есть идея и качественная реализация, проект взлетит. Пример — TikTok. В обозримом будущем TikTok вернется в Россию, считает Кирилл Истомин Фото: Анна Майорова © URA.RU — К слову, об этом. Свои ограничения на российских пользователей наложил и TikTok (6 марта из-за «закона о фейках» соцсеть временно приостановила российским пользователям возможность загружать видео и проводить прямые эфиры). При этом полностью уходить из страны сервис не рискнул — очевидно, что он сейчас невероятно популярен. Изменилось ли как-то поведение людей в TikTok и отношение к этой соцсети? Лично замечаю, что с каждым днем все больше чиновников заводят себе аккаунты — иногда фейковые… — Несмотря на то, что фактически нового российского контента там нет, аудитория TikTok в апреле не падала. Уверен, что TikTok вернется в страну после доработки своих алгоритмов под требования законодательства РФ, и после этого они начнут забирать в себя уходящую из Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) аудиторию, которая хочет потреблять контент. Адекватной заменой «Ютьюбу» могут стать видеосервисы ВК и «Яндекса» Фото: Денис Моргунов © URA.RU — А что насчет YouTube? За последние два месяца были две большие волны заявлений от чиновников и депутатов, что хостинг пора прикрывать, но оба раза это ни к чему не привело. Понимаю, что вопрос блокировки не в вашей компетенции, поэтому спрошу иначе. Есть ли в нашей стране замена YouTube? — Важно понимать, что YouTube — это не просто видеохостинг. Это такой поисковик по видео. Заменой ему может стать только другой поисковик, с такой же качественной поисковой системой. На ум приходит в первую очередь «Яндекс.Видео», где качественно настроена навигация. Также возможной альтернативой видится «ВКонтакте» — если сможет модернизировать поиск видео. У Rutube пока низкая аудитория, но сервис значительно вырос в качестве — это надо признать. На текущий момент полноценная замена Youtube отсутствует и, пока он доступен, скорее, не появится. Но если блокировка случится — свято место пусто не бывает. В обязательном порядке чиновники должны сидеть в двух соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Вы уже упомянули про рекомендации для чиновников по работе в соцсетях. Приведу частный пример. В феврале у нас выходила новость: свердловских мэров обязали лично вести страницы во всех соцсетях (включая TikTok). После начала спецоперации и блокировок возникло ощущение, что установка как бы отпала сама собой. Вводные действительно поменялись? — Подходы в работе всегда идут за медиапотреблением. Как я уже сказал, основной трафик с заблокированных соцсетей переходит в ВК и Telegram, поэтому сегодня мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке использовать для работы эти две площадки. Практически все этому следуют: мы видим, что более 70 губернаторов открыли страницы в «телеге» и в ВК. Третья соцсеть — «Одноклассники» — рекомендована в факультативном порядке. Также органам власти в будущем придется работать с TikTok. Сейчас это лишь отдельные эксперименты — мэр Вологды Сергей Воропанов (120 тысяч подписчиков — прим. URA.RU), глава Забайкалья Александр Осипов (23,2 тыс. — прим. URA.RU). Поэтому думаю, что в ближайшее время TikTok будет не только про веселые видео, но и про информирование о жизни страны и регионов. Но от губернаторов мы не ждем, что они туда пойдут массово. Скорее, речь про экспериментальные форматы региональных инфоблоков. Если ранее Кремль рейтинговал только губернаторов, то теперь будет следить и за активностью мэров в соцсетях. На фото — глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Анна Майорова © URA.RU Еще один важный момент. Мы [«Диалог»] долго оценивали, рейтинговали губернаторов. И с разработанной методологией сейчас идем уже в сторону мэров. Считаем, что должна появиться вертикаль власти в интернете. Плюс в Госдуме рассматривается законопроект, по которому органы власти — не только чиновники, но и министерства, ведомства — будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Надеюсь, он будет принят. — Как будет оцениваться успешность работы губернаторов, мэров в соцсетях? По качеству ведения пабликов и личных страниц (например, есть рекомендация использовать больше видео и меньше текста), числу подписчиков и охвату публикаций (в отношении каждого региона при этом учитывается специфика, размер интернет-аудитории), по скорости и качеству ответов на обращения граждан. Качественные информативные аккаунты — основа обратной связи. Например, еще в 2020 году мы фиксировали, что обращения граждан приходят со страниц органов власти только в 5% случаев. А сейчас таких обращений уже 40%. Для нас очень важно, чтобы коммуникация была человекоориентированной, то есть орган власти общался с людьми на той площадке, где удобнее гражданам. Социальные сети уже идут сторону того, чтобы, помимо стандартного функционала — общение, просмотр клипов, лонгридов, — на площадках, без перехода на внешние сайты, появились такие функции, как, например, голосование за благоустройство или получение госуслуг. Чтобы для решения своих проблем людям не нужно было совершать лишние действия. Несмотря на наличие установок, наказывать за безразличие к соцсетям чиновников не будут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Получается, активность в ВК и Telegram теперь входят в KPI топ-чиновников? — Есть KPI, которые устанавливаются указом президента. В них в прошлом году попал такой показатель, как цифровая зрелость региона, он предполагает в том числе работу с обращениями граждан в Сети. Но конкретно, конечно, личные страницы [губернаторов] не являются KPI [по которым их оценивает Кремль]. Большинство глав регионов делают это потому, что видят реальный эффект, понимают, что общение с жителями — важный фактор доверия к власти. — То есть, если губернатор месяц не заходит в соцсети, никакого наказания за это не будет? — Нет. Это его личная позиция, работать или не работать в соцсетях. У нас есть несколько глав регионов — Тульская, Тверская, Томская, Волгоградская области, — где исторически сложилось, что коммуникация губернатора с жителями выстроена без личных страниц в соцсетях. И говорить, что это неправильная стратегия, нельзя. Если губернатор Тульской области [Алексей Дюмин] второй срок успешно работает без личной страницы, для него было бы странно сейчас ее заводить. Каких-либо централизованных запретов на пользование заблокированными соцсетями для госслужащих нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Одними из самых активных пользователей Facebook (запрещен в РФ — прим. URA.RU) и Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) в России, как ни странно, были чиновники. Конечно, после блокировки свою публичную активность они перенесли в разрешенные сети, но приватные страницы продолжают вести: дети, рыбалка, машины. Юридически это легально, но идеологически… Наказывают ли чиновников за такую активность? И должны ли? — Могу высказать только личное мнение. Я бы на их месте не вел аккаунт в этих соцсетях, поскольку государством четко обозначена позиция по поводу модерации компанией Meta призывов убивать россиян. И я позицию нашей страны разделяю. Считаю, что это неприемлемо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Администрация президента РФ по-новому следит за поведением губернаторов и мэров в соцсетях. Основной упор теперь делается на две соцсети, выигравшие от блокировки Instagram (запрещен в РФ). При этом у топ-чиновников и их пиарщиков не так много времени. Ведь в Россию скоро вернется мощный конкурент российских площадок — китайская сеть TikTok, дал понять URA.RU Кирилл Истомин — первый замгендиректора проправительственной АНО «Диалог Регионы». — Больше полутора месяцев назад за проявления экстремизма в России были запрещены Instagram и Facebook. Исходя из данных «Диалога», аудитория этих соцсетей мигрировала в легальные площадки? — Если говорить про Facebook (запрещен в РФ — прим. URA.RU), то там изначально была в основном экспертная, политизированная аудитория — не более 5% от общего объема. Поэтому блокировка Facebook (запрещен в РФ — прим. URA.RU) ни на что не повлияла. И как-то отдельно я его не стал бы рассматривать. Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) после блокировки потерял ежедневную аудиторию несущественно — 12% на март. При этом конкретные видео и посты продолжают терять от 40% до 60% охватов от региона к региону. Это значит, что люди с VPN по-прежнему заходят в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU), но проводят в нем очень мало времени, потому что неудобно: надо заказать еду — выключаешь VPN, надо зайти на какой-то государственный сайт — опять выключаешь. Уменьшение контента в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) произошло на 31%. По данным Brand Analуtics, уже на конец апреля 56% пользователей снизили активность в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU). Если часть активных авторов вообще уходит с площадки, то с ней может уйти их аудитория. У нас есть пример Севастополя и Крыма, где Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) заблокирован уже восемь лет. И его доля сегодня в регионе — не более 6% от суммарной аудитории соцсетей. Поэтому мое личное мнение: если в таком режиме доступ в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) сохранится, он будет неизбежно терять и в ежедневной аудитории, и в охватах. — Что на этом фоне с другими соцсетями — «ВКонтакте», «Одноклассниками», Telegram? Они становятся полноценной заменой заблокированным сетям? — Прирост у «ВКонтакте» — более четырех миллионов ежедневной аудитории, а доля активных авторов увеличилась на 22%. Если в Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) люди заходят, чтобы потреблять контент — фото видео, — то в ВК — в основном чтобы переписываться. Потребление контента на втором месте. Очень многое будет зависеть от того, сможет ли ВК перестроить свою рекомендательную систему, создать удобные ленты, полезные читателям и отражающие их интересы. Telegram растет так же сильно. За март в российские телеграм-каналы суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков (впрочем, это не говорит, что все это — новые или уникальные пользователи). Общероссийскую аудиторию Telegram сложно оценивать, но она уже вторая по величине после Ирана. В «телегу» массово пришла аудитория неполитизированная. И если раньше это была экспертная политическая сеть, то в последнее время набор тематик в ней расширился. Люди заходят, чтобы читать новости, смотреть видео. Это уже не мессенджер, а полноценная соцсеть с комментариями и реакциями. Растут альтернативные каналы — лайфстайл, блоги, религия. Я думаю, они [Telegram] в связи с этим тоже будут меняться — например, создадут единую ленту из каналов, которые вы чаще всего смотрите. Сейчас ВК и Telegram — основные площадки по получению «освободившегося» трафика из заблокированных соцсетей. И поэтому мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке их использовать для работы. — Об этом чуть позже. Как дела у «Одноклассников»? — Как и у ВК, у них произошел рост (хоть и не такой большой). Старые аккаунты, которые были заморожены и давно не обновлялись, оживают. Люди снова начинают туда заходить. Количество восстановленных старых аккаунтов выросло на треть, темп новых регистраций — в полтора раза. — Сразу после блокировки Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) десятки тысяч блогеров потеряли не только свою основную площадку, но и источник дохода. Зачастую единственный. Как теперь им выживать? — В Instagram действительно было определенное бизнес-сообщество, занимающееся продажами — рекламы, услуг. И очень важно для того же ВК перестроиться, заместить эту нишу, связать потребителя и продавца. Я думаю, это значимое направление развития соцсети. И уверен, они этим будут заниматься. А блогерам мы рекомендуем открывать в ВК публичные страницы. — На фоне закрытия Instagram российские разработчики стали анонсировать появление аналогов: «Россграмы», «Грустнограмы» и прочее. Если оценивать запрос аудитории, насколько целесообразно в России запускать свою сеть? — То, что сейчас время возможностей в любой сфере — технологий, интернет-коммуникаций, — это правда. Но мое мнение: в любое время, безотносительно к каким-то событиям, можно и нужно создавать свои проекты, развивать их и захватывать аудиторию. Не нужно здесь смотреть на внешние обстоятельства. Если есть идея и качественная реализация, проект взлетит. Пример — TikTok. — К слову, об этом. Свои ограничения на российских пользователей наложил и TikTok (6 марта из-за «закона о фейках» соцсеть временно приостановила российским пользователям возможность загружать видео и проводить прямые эфиры). При этом полностью уходить из страны сервис не рискнул — очевидно, что он сейчас невероятно популярен. Изменилось ли как-то поведение людей в TikTok и отношение к этой соцсети? Лично замечаю, что с каждым днем все больше чиновников заводят себе аккаунты — иногда фейковые… — Несмотря на то, что фактически нового российского контента там нет, аудитория TikTok в апреле не падала. Уверен, что TikTok вернется в страну после доработки своих алгоритмов под требования законодательства РФ, и после этого они начнут забирать в себя уходящую из Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) аудиторию, которая хочет потреблять контент. — А что насчет YouTube? За последние два месяца были две большие волны заявлений от чиновников и депутатов, что хостинг пора прикрывать, но оба раза это ни к чему не привело. Понимаю, что вопрос блокировки не в вашей компетенции, поэтому спрошу иначе. Есть ли в нашей стране замена YouTube? — Важно понимать, что YouTube — это не просто видеохостинг. Это такой поисковик по видео. Заменой ему может стать только другой поисковик, с такой же качественной поисковой системой. На ум приходит в первую очередь «Яндекс.Видео», где качественно настроена навигация. Также возможной альтернативой видится «ВКонтакте» — если сможет модернизировать поиск видео. У Rutube пока низкая аудитория, но сервис значительно вырос в качестве — это надо признать. На текущий момент полноценная замена Youtube отсутствует и, пока он доступен, скорее, не появится. Но если блокировка случится — свято место пусто не бывает. — Вы уже упомянули про рекомендации для чиновников по работе в соцсетях. Приведу частный пример. В феврале у нас выходила новость: свердловских мэров обязали лично вести страницы во всех соцсетях (включая TikTok). После начала спецоперации и блокировок возникло ощущение, что установка как бы отпала сама собой. Вводные действительно поменялись? — Подходы в работе всегда идут за медиапотреблением. Как я уже сказал, основной трафик с заблокированных соцсетей переходит в ВК и Telegram, поэтому сегодня мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке использовать для работы эти две площадки. Практически все этому следуют: мы видим, что более 70 губернаторов открыли страницы в «телеге» и в ВК. Третья соцсеть — «Одноклассники» — рекомендована в факультативном порядке. Также органам власти в будущем придется работать с TikTok. Сейчас это лишь отдельные эксперименты — мэр Вологды Сергей Воропанов (120 тысяч подписчиков — прим. URA.RU), глава Забайкалья Александр Осипов (23,2 тыс. — прим. URA.RU). Поэтому думаю, что в ближайшее время TikTok будет не только про веселые видео, но и про информирование о жизни страны и регионов. Но от губернаторов мы не ждем, что они туда пойдут массово. Скорее, речь про экспериментальные форматы региональных инфоблоков. Еще один важный момент. Мы [«Диалог»] долго оценивали, рейтинговали губернаторов. И с разработанной методологией сейчас идем уже в сторону мэров. Считаем, что должна появиться вертикаль власти в интернете. Плюс в Госдуме рассматривается законопроект, по которому органы власти — не только чиновники, но и министерства, ведомства — будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. Надеюсь, он будет принят. — Как будет оцениваться успешность работы губернаторов, мэров в соцсетях? По качеству ведения пабликов и личных страниц (например, есть рекомендация использовать больше видео и меньше текста), числу подписчиков и охвату публикаций (в отношении каждого региона при этом учитывается специфика, размер интернет-аудитории), по скорости и качеству ответов на обращения граждан. Качественные информативные аккаунты — основа обратной связи. Например, еще в 2020 году мы фиксировали, что обращения граждан приходят со страниц органов власти только в 5% случаев. А сейчас таких обращений уже 40%. Для нас очень важно, чтобы коммуникация была человекоориентированной, то есть орган власти общался с людьми на той площадке, где удобнее гражданам. Социальные сети уже идут сторону того, чтобы, помимо стандартного функционала — общение, просмотр клипов, лонгридов, — на площадках, без перехода на внешние сайты, появились такие функции, как, например, голосование за благоустройство или получение госуслуг. Чтобы для решения своих проблем людям не нужно было совершать лишние действия. — Получается, активность в ВК и Telegram теперь входят в KPI топ-чиновников? — Есть KPI, которые устанавливаются указом президента. В них в прошлом году попал такой показатель, как цифровая зрелость региона, он предполагает в том числе работу с обращениями граждан в Сети. Но конкретно, конечно, личные страницы [губернаторов] не являются KPI [по которым их оценивает Кремль]. Большинство глав регионов делают это потому, что видят реальный эффект, понимают, что общение с жителями — важный фактор доверия к власти. — То есть, если губернатор месяц не заходит в соцсети, никакого наказания за это не будет? — Нет. Это его личная позиция, работать или не работать в соцсетях. У нас есть несколько глав регионов — Тульская, Тверская, Томская, Волгоградская области, — где исторически сложилось, что коммуникация губернатора с жителями выстроена без личных страниц в соцсетях. И говорить, что это неправильная стратегия, нельзя. Если губернатор Тульской области [Алексей Дюмин] второй срок успешно работает без личной страницы, для него было бы странно сейчас ее заводить. — Одними из самых активных пользователей Facebook (запрещен в РФ — прим. URA.RU) и Instagram (запрещен в РФ — прим. URA.RU) в России, как ни странно, были чиновники. Конечно, после блокировки свою публичную активность они перенесли в разрешенные сети, но приватные страницы продолжают вести: дети, рыбалка, машины. Юридически это легально, но идеологически… Наказывают ли чиновников за такую активность? И должны ли? — Могу высказать только личное мнение. Я бы на их месте не вел аккаунт в этих соцсетях, поскольку государством четко обозначена позиция по поводу модерации компанией Meta призывов убивать россиян. И я позицию нашей страны разделяю. Считаю, что это неприемлемо.