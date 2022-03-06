06 марта 2022

TikTok приостановил работу в России

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
TikTok приостанавливает прямые эфиры и новый контент в РФ Фото:
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Видеосервис TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в РФ из-за закона о фейках. Об этом говорится в twitter-аккаунте социальной сети.

«В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года. Также в России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.

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Видеосервис TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в РФ из-за закона о фейках. Об этом говорится в twitter-аккаунте социальной сети. «В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года. Также в России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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