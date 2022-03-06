TikTok приостановил работу в России

07 марта 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

TikTok приостанавливает прямые эфиры и новый контент в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Видеосервис TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в РФ из-за закона о фейках. Об этом говорится в twitter-аккаунте социальной сети. «В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года. Также в России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Видеосервис TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в РФ из-за закона о фейках. Об этом говорится в twitter-аккаунте социальной сети. «В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута. Ранее Роскомнадзор заблокировал Facebook. Социальная сеть заблокирована в РФ с 4 марта 2022 года. Также в России ограничен доступ к социальной сети Twitter. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.