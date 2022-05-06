Власти ждут возвращения TikTok в Россию. Для соцсети придумали новую задачу

06 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Власти считают, что TikTok в скором времени вернется в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU В правительстве РФ ждут, что китайская соцсеть TikTok, приостановившая свою работу в РФ из-за «закона о фейках», вскоре вновь заработает на территории России. В планах властей — использовать TikTok как один из рупоров жизни регионов и страны в целом. Такое заявление в интервью с URA.RU сделал Кирилл Истомин — первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы», которое отвечает за выстраивание контакта между властью и обществом. «Несмотря на то, что фактически нового российского контента там нет, аудитория TikTok в апреле не падала. Уверен, что TikTok вернется в страну после доработки своих алгоритмов под требования законодательства РФ, и после этого они начнут забирать в себя уходящую из Instagram (запрещен в РФ — прим.ред.) аудиторию», — объяснил Истомин. Он уверен, что после возвращения соцсети региональным властям придется ее осваивать. «Думаю, что в ближайшее время TikTok будет не только про веселые видео, но и про информирование о жизни страны и регионов. Но от губернаторов мы не ждем, что они туда пойдут массово. Скорее, речь про экспериментальные форматы региональных инфоблоков», — пояснил Истомин. Он отметил, что в Госдуме рассматривают законопроект, по которому органы власти будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. После начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях ВС РФ. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. В TikTok заявляли, что соцсеть приостанавливает возможность вести прямые эфиры и распространять новый контент в России из-за нового закона о фейках. Позднее приложение TikTok удалили из магазина приложений App Store. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В правительстве РФ ждут, что китайская соцсеть TikTok, приостановившая свою работу в РФ из-за «закона о фейках», вскоре вновь заработает на территории России. В планах властей — использовать TikTok как один из рупоров жизни регионов и страны в целом. Такое заявление в интервью с URA.RU сделал Кирилл Истомин — первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы», которое отвечает за выстраивание контакта между властью и обществом. «Несмотря на то, что фактически нового российского контента там нет, аудитория TikTok в апреле не падала. Уверен, что TikTok вернется в страну после доработки своих алгоритмов под требования законодательства РФ, и после этого они начнут забирать в себя уходящую из Instagram (запрещен в РФ — прим.ред.) аудиторию», — объяснил Истомин. Он уверен, что после возвращения соцсети региональным властям придется ее осваивать. «Думаю, что в ближайшее время TikTok будет не только про веселые видео, но и про информирование о жизни страны и регионов. Но от губернаторов мы не ждем, что они туда пойдут массово. Скорее, речь про экспериментальные форматы региональных инфоблоков», — пояснил Истомин. Он отметил, что в Госдуме рассматривают законопроект, по которому органы власти будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях. После начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях ВС РФ. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. В TikTok заявляли, что соцсеть приостанавливает возможность вести прямые эфиры и распространять новый контент в России из-за нового закона о фейках. Позднее приложение TikTok удалили из магазина приложений App Store.