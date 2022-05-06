Mash: Пугачева будет продавать оружие и боеприпасы

06 мая 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Торговая марка певицы допускает продажу боеприпасов, сообщают в СМИ Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Эстрадная певица Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку для производства и продажи оружия. Информацию об этом опубликовало российское издание Mash. «Алла Пугачева регистрирует торговую марку „Примадонна“. В том числе для производства и продажи оружия под собственным брендом», — сообщили в издании. По информации СМИ, в перечне производимой под маркой певицы продукции, помимо оружия и боеприпасов, есть косметика, дроны, 3D-очки, товары для беременных и коллекторские агентства. Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным, и восьмилетними детьми. Позже в СМИ появилась информация о том, что известная пара вынуждена искать работу в Израиле. Как сообщает Пятый канал, Пугачева и Галкин уже собрали документы для получения израильского гражданства. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Эстрадная певица Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку для производства и продажи оружия. Информацию об этом опубликовало российское издание Mash. «Алла Пугачева регистрирует торговую марку „Примадонна“. В том числе для производства и продажи оружия под собственным брендом», — сообщили в издании. По информации СМИ, в перечне производимой под маркой певицы продукции, помимо оружия и боеприпасов, есть косметика, дроны, 3D-очки, товары для беременных и коллекторские агентства. Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева покинула Россию вместе с супругом, юмористом Максимом Галкиным, и восьмилетними детьми. Позже в СМИ появилась информация о том, что известная пара вынуждена искать работу в Израиле. Как сообщает Пятый канал, Пугачева и Галкин уже собрали документы для получения израильского гражданства.