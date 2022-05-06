Путин прочитал тверскому губернатору стихи про Ржев

06 мая 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Путин зачитал отрывок из стихотворения Твардовского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин зачитал губернатору Тверской области Игорю Рудене отрывок из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Фрагмент встречи был показан в эфире телеканала «Россия24». «Хорошие слова Твардовского: „Недаром боролись мы за родину-мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать“», — прочел Путин со страниц издания, которое пролистывал во время встречи. Перед этим глава Тверской области озвучил главе государства идею открыть большой музей, посвященный Ржевской битве во время Великой Отечественной войны. Его планируют разделить на две части. В первой будет выставка, посвященная самой битве, а вторая будет посвящена связи Ржевской битвы с новейшей историей. Главная мысль этой экспозиции будет следующая — «сегодня внуки и правнуки тех, кто победил фашизм в Европе, побеждают фашизм на территории соседних государств». Музей планируют открыть к 80-летию Великой Победы, то есть в 2025 году. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин зачитал губернатору Тверской области Игорю Рудене отрывок из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Фрагмент встречи был показан в эфире телеканала «Россия24». «Хорошие слова Твардовского: „Недаром боролись мы за родину-мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать“», — прочел Путин со страниц издания, которое пролистывал во время встречи. Перед этим глава Тверской области озвучил главе государства идею открыть большой музей, посвященный Ржевской битве во время Великой Отечественной войны. Его планируют разделить на две части. В первой будет выставка, посвященная самой битве, а вторая будет посвящена связи Ржевской битвы с новейшей историей. Главная мысль этой экспозиции будет следующая — «сегодня внуки и правнуки тех, кто победил фашизм в Европе, побеждают фашизм на территории соседних государств». Музей планируют открыть к 80-летию Великой Победы, то есть в 2025 году.