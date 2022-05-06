Родственники свердловского ветерана ВОВ обвинили врачей в смерти

06 мая 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Ветеран попал в центральную городскую клиническую больницу №24 Екатеринбурга с подозрением на коронавирус Фото: Размик Закарян © URA.RU 90-летний труженик тыла Великой Отечественной войны, награжденный орденом «Знака Почета» и «Заслуженный энергетик РСФСР», Валентин Иванович Мурашов скончался в центральной городской клинической больнице №24 Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал сын ветерана Павел Мурашов. Родственники погибшего обвинили в его смерти врачей.



«В ночь с воскресенья на понедельник [с 17 на 18 апреля] у отца подскочила [температура] за 39, ничем не могли снять. Вызвали скорую помощь. Приехали, прослушали его, я объяснил ситуацию, что только-только швы сняли», — рассказывает сын труженика тыла. До этого ветерану провели операцию по устранению острого перитонита в больнице Асбеста, выписали его 14 апреля. По его словам, фельдшеры скорой помощи измерили сатурацию, которая показала 87%, и провели экспресс-тест, выявивший коронавирусную инфекцию. 90-летнего ветерана госпитализировали в городскую больницу № 24 в отделение кардиологии. На следующий день Павел Мурашов позвонил в отделение, где ему сообщили, что лечением его отца займется врач Екатерина Олеговна. Как сообщил собеседник URA.RU, фамилию он не знает. Сын ветерана узнал у лечащего врача, что у его отца пропала высокая температура, а сатурация поднялась выше 90%. «Потом она мне говорит, что все хорошо, идет на поправку, единственное, что «он у вас упал, разбил надбровье», — рассказывает мужчина. Врач посоветовала позвонить в больницу после выходных. В понедельник, 25 апреля, Павел Мурашов в очередной раз позвонил в кардиологию, чтобы узнать о здоровье своего родственника. Врач сообщила, что собирается отправиться на обход и попросила набрать ей через два часа. Спустя указанное время, Павлу ответил другой врач и заявил, что Екатерина Олеговна заболела, и будет лучше, если мужчина позвонить по телефону на следующий день. Позже выяснилось, что пожилого Валентина Ивановича перевели в нейрохирургическое отделение из-за гематомы, о которой сообщалось ранее, чтобы понаблюдать за состоянием пожилого человека. После в течение двух дней семья не могла дозвониться до нейрохирургии. Узнать о состоянии здоровья удалось лишь в четверг вечером, 28 апреля, где в справочной мужчину уверили: у ветеран температура в норме, а сатурация составляет 95%.



«А в пятницу утром мне звонят и говорят: »[Больница] 24, морг«. Я стал спрашивать причину [смерти], а у него там написано: онкология, легочное, гематома. Я уже стал понимать, что проблема не в этом, потому что знал о высокой сатурации», — рассказал Павел Мурашов. Эта ситуация очень возмутила мужчину, потому как пожилой человек умер еще днем в четверг, а в справочной больницы в этот же день вечером сказали, что он в порядке.



Судмедэксперты в заключении написали, что труженик тыла умер от отека легких. «Когда я зашел в морг, то, Господи, какой тут отек легких? Гематома на полголовы, видно, что разбита бровь», — рассказывает Мурашев. При этом, он уверен, что отец умер из-за того, что врачи не доглядели за пожилым человеком, который, как предполагает семья умершего, упал с кровати, из-за чего в дальнейшем и скончался. Семья ветерана планирует обратиться в прокуратуру, чтобы в больнице провели служебную проверку. «На мой взгляд, это можно квалифицировать, как смерть, причиненная по неосторожности. Человек еще мог прожить несколько лет совершенно спокойно», — подытожил Павел Мурашев.



Редакция URA.RU попыталась связаться по телефону с пресс-службой министерства здравоохранения Свердловской области, но ответа не поступило. URA.RU направило официальный запрос в областной Минздрав и городскую клиническую больницу № 24 Екатеринбурга, но ответа к моменту публикации не поступило. В июле 2021 года ветеран отметил 90-летний юбилей Фото предоставлено сыном Павлом Мурашовым Таким 90-летнего ветерана выписывали из асбестовской больницы после операции по устранению перитонита Фото предоставлено сыном Павлом Мурашовым В таком состоянии ветерана увидели родственники после его смерти в екатеринбургской больнице №24 Фото предоставлено сыном Павлом Мурашовым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

90-летний труженик тыла Великой Отечественной войны, награжденный орденом «Знака Почета» и «Заслуженный энергетик РСФСР», Валентин Иванович Мурашов скончался в центральной городской клинической больнице №24 Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал сын ветерана Павел Мурашов. Родственники погибшего обвинили в его смерти врачей. «В ночь с воскресенья на понедельник [с 17 на 18 апреля] у отца подскочила [температура] за 39, ничем не могли снять. Вызвали скорую помощь. Приехали, прослушали его, я объяснил ситуацию, что только-только швы сняли», — рассказывает сын труженика тыла. До этого ветерану провели операцию по устранению острого перитонита в больнице Асбеста, выписали его 14 апреля. По его словам, фельдшеры скорой помощи измерили сатурацию, которая показала 87%, и провели экспресс-тест, выявивший коронавирусную инфекцию. 90-летнего ветерана госпитализировали в городскую больницу № 24 в отделение кардиологии. На следующий день Павел Мурашов позвонил в отделение, где ему сообщили, что лечением его отца займется врач Екатерина Олеговна. Как сообщил собеседник URA.RU, фамилию он не знает. Сын ветерана узнал у лечащего врача, что у его отца пропала высокая температура, а сатурация поднялась выше 90%. «Потом она мне говорит, что все хорошо, идет на поправку, единственное, что «он у вас упал, разбил надбровье», — рассказывает мужчина. Врач посоветовала позвонить в больницу после выходных. В понедельник, 25 апреля, Павел Мурашов в очередной раз позвонил в кардиологию, чтобы узнать о здоровье своего родственника. Врач сообщила, что собирается отправиться на обход и попросила набрать ей через два часа. Спустя указанное время, Павлу ответил другой врач и заявил, что Екатерина Олеговна заболела, и будет лучше, если мужчина позвонить по телефону на следующий день. Позже выяснилось, что пожилого Валентина Ивановича перевели в нейрохирургическое отделение из-за гематомы, о которой сообщалось ранее, чтобы понаблюдать за состоянием пожилого человека. После в течение двух дней семья не могла дозвониться до нейрохирургии. Узнать о состоянии здоровья удалось лишь в четверг вечером, 28 апреля, где в справочной мужчину уверили: у ветеран температура в норме, а сатурация составляет 95%. «А в пятницу утром мне звонят и говорят: »[Больница] 24, морг«. Я стал спрашивать причину [смерти], а у него там написано: онкология, легочное, гематома. Я уже стал понимать, что проблема не в этом, потому что знал о высокой сатурации», — рассказал Павел Мурашов. Эта ситуация очень возмутила мужчину, потому как пожилой человек умер еще днем в четверг, а в справочной больницы в этот же день вечером сказали, что он в порядке. Судмедэксперты в заключении написали, что труженик тыла умер от отека легких. «Когда я зашел в морг, то, Господи, какой тут отек легких? Гематома на полголовы, видно, что разбита бровь», — рассказывает Мурашев. При этом, он уверен, что отец умер из-за того, что врачи не доглядели за пожилым человеком, который, как предполагает семья умершего, упал с кровати, из-за чего в дальнейшем и скончался. Семья ветерана планирует обратиться в прокуратуру, чтобы в больнице провели служебную проверку. «На мой взгляд, это можно квалифицировать, как смерть, причиненная по неосторожности. Человек еще мог прожить несколько лет совершенно спокойно», — подытожил Павел Мурашев. Редакция URA.RU попыталась связаться по телефону с пресс-службой министерства здравоохранения Свердловской области, но ответа не поступило. URA.RU направило официальный запрос в областной Минздрав и городскую клиническую больницу № 24 Екатеринбурга, но ответа к моменту публикации не поступило.