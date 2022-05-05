Махонин получил повышение от политологов

Дмитрий Махонин попал в топ-20 влиятельных губернаторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в топ губернаторов с очень сильным влиянием в новом рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он занял 19 место среди всех губернаторов РФ. Рейтинг опубликован на сайте агентства.

«Поддержка центром инфраструктурных и экологических проектов в регионах, внимание к развитию транспортных коридоров, усилия губернаторов по привлечению инвесторов и активизации экономических связей с государствами постсоветского пространства, а также протестные кампании и начало пожароопасного сезона входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в апреле 2022 года», — отмечает руководитель АПЭК Дмитрий Орлов. Махонин в рейтинге поднялся на четыре пункта: с 23-го места в марте до 19-го — в апреле.

Вместе с Махониным в группу с сильным влиянием из уральских губернаторов вошел глава Челябинской области Алексей Текслер (15-е место). Среди губернаторов ПФО в топ-20 — президент Татарстана Рустам Минниханов (4-е место), губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (6-е место), губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (8-е место).