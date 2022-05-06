Евросоюз поставил новый ультиматум по российскому газу

ЕС хочет запретить ввоз российской нефти на этой неделе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны блока должны за неделю достигнуть соглашения по запрету импорта российской нефти. В противном случае будет проведена встреча министров иностранных дел стран ЕС.

«На следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел Европейского союза, если страны блока не смогут достичь соглашения по нефтяному эмбарго против России к выходным», — приводит слова Борреля Reuters. он понадеялся, что соглашение все же будет достигнуто быстро.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС намерен ввести полное эмбарго на нефть из России через 9 месяцев, напоминает «Национальная служба новостей». Он уверен, что нефтяные санкции повлияют на экономику европейских стран, но влияние на экономику РФ «будет гораздо больше». Отказ от импорта российской нефти входит в шестой пакет санкций Евросоюза, принятие которого ожидается в ближайшее время.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Как сообщала Венгрия, 10 стран уже согласились покупать газ по предложенной РФ схеме, пишет RT. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам