Доход самого богатого депутата в ХМАО приблизился к полумиллиарду

Степан Пыталев (справа) является самым богатым депутат Думы ХМАО второй год подряд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы самого богатого депутата Дума ХМАО Степана Пыталева резко возросли в 2021 году и составили свыше 400 млн рублей. Об этом свидетельствует данные из его налоговой декларации, опубликованные на сайте окружного парламента.

«Декларированный годовой доход — 402 млн 856 тысяч 263,35 рублей», — указано в декларации Пыталева. В 2020 году его заработок составлял 292 млн рублей. В собственности у него находится две квартиры, нежилое здание и трансформаторная подстанция. Пыталеву принадлежит автомобиль «Mercedes-Benz GLS 63 AMG».

На втором месте в списке самых богатых депутатов Думы ХМАО находится предприниматель Андрей Осадчук. Его заработок за 2021 год составил почти 200 млн рублей. У него в собственности свыше 80 нежилых помещений, 13 земельных участков, два жилых дома, две квартиры. Передвигается народный избранник на автомобиле Lexus 450h, кроме того, в его автопарке имеется множество грузовой и специальной техники. Доход его супруги в 2021 году не менее впечатляющи, она заработала почти 135 млн рублей. В ее собственности имеется Lexus NX300h и экскаватор R 220 LC -9S.

Замыкает тройку самых обеспеченных депутатов окруженного парламента — Алексей Андреев. Он в 2021 году заработал свыше 185 млн рублей, что больше доходов 2020 года на 23 млн рублей. У него в собственности 13 земельных участков, три жилых дома, три квартиры и три нежилых помещения. В автопарке Андреева находится Infiniti FX 50.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации уже опубликовали свои доходы за 2021 год. Самым богатым оказался председатель комитета по энергетике нижней палаты парламента — Павел Завальный. Его заработок составил порядка 38 млн рублей.

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