Пермский рецидивист оставил без отопления в мороз полгорода

Мужчина срезал радиаторы из подвалов домов Фото: Юлия Фролова © URA.RU

Жителя Краснокамска осудили за то, что он чуть не заморозил сотни жильцов многоквартирных домов в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Виновный в ночь на 31 декабря, взломав двери в подвал дома по Комарова, 12, отключил отопление, слил горячую воду из системы, а затем из подъездов дома срезал и похитил чугунные радиаторы отопления. Аналогичные преступления он совершал на территории города до 3 февраля, пока его не задержали полицейские», — сообщили в прокуратуре.

В результате его действий в новогодние праздники без отопления остались несколько многоквартирных домов с десятками квартир и сотнями жильцов. Краснокамский городской суд признал 44-летнего много раз судимого мужчину виновным в краже и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Его приговорили к трем годам исправительной колонии строгого режима.

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