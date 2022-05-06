Экс-депутат Рады назвал дату капитуляции Украины

06 мая 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Украинский режим капитулируется в случае дальнейшего отсутствия снабжения армии Фото: Официальный сайт президента Украины Капитуляция украинского режима начнется 15 мая при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Если в ближайшее время ВСУ на Донбассе не получат снабжения, сдача в плен будет носить массовый характер <…> И тогда уже ориентировочно к 15 мая можно говорить о переломном моменте, который начнет отсчет капитуляции украинского режима», — написал Кива в Telegram. Дело в том, что у армии ВСУ стремительно заканчиваются боеприпасы: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а топлива и вовсе почти нет, объяснил Кива. По его мнению, потери украинской армии становится критическими, в связи с чем главной задачей ВС РФ является срыв передачи военной помощи для ВСУ из Европы. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Капитуляция украинского режима начнется 15 мая при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Если в ближайшее время ВСУ на Донбассе не получат снабжения, сдача в плен будет носить массовый характер <…> И тогда уже ориентировочно к 15 мая можно говорить о переломном моменте, который начнет отсчет капитуляции украинского режима», — написал Кива в Telegram. Дело в том, что у армии ВСУ стремительно заканчиваются боеприпасы: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а топлива и вовсе почти нет, объяснил Кива. По его мнению, потери украинской армии становится критическими, в связи с чем главной задачей ВС РФ является срыв передачи военной помощи для ВСУ из Европы. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Как отмечал президент страны Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.