Мэр Ханты-Мансийска оказался бедней депутата-коммуниста

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин увеличил свои доходы Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин увеличил свой доход на три млн рублей, заработав за 2021 год 8,3 млн рублей. При этом депутат городской думы от КПРФ Венера Воронцова заработала 14,5 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте городской администрации.

«Декларированный годовой доход Максима Ряшина — 8 млн 320 тысяч 824,31 рубля», — сказано в документе. Как и в прошлом году мэр Ханты-Мансийска владеет земельным участком и жилым домом в 240 квадратных метров. В автопарке главы автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и мотоцикл BMW.

Согласно декларации супруга Ряшина лишилась машины Infinity QX 50. При этом ее заработок уменьшился по сравнению с предыдущим годом с 228 тысяч до 74 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что на статус самого богатого мэра в ХМАО претендует мэр Сургута Андрей Филатов. За минувший год он заработал больше 20 млн. Опередив при этом мэра Нижневартовска Дмитрий Кощенко.