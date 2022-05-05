Глава Сургута претендует на статус самого богатого мэра в ХМАО

Для глава Сургута Андрея Филатова 2021 год оказался удачным в финансовом плане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Сургута Андрей Филатов заработал в 2021 году больше 20 млн рублей и претендует на звание самого богатого мэра в Югре. Об этом свидетельствует его налоговая декларация¸ опубликованная на сайте городской администрации, а также сведений о доходах других югорских мэров.

Доход Филатова за 2021 год составил почти 20,4 млн рублей. У него в собственности имеется жилой дом, две квартиры, машиноместо и внушительный список нежилой недвижимости. Среди них шесть земельных участков, которыми Филатов владеет либо полностью, либо имеет доли. Также у мэра имеется здание магазина с мансардой, пристрой к нему, а также еще ряд нежилых помещений. В автопарке главы Сургута Toyota Land Cruiser 200 и Niva Chevrolet. Кроме того, у Филатова в собственности есть два снегохода и автоприцеп.

Доходы первой леди Сургута за 2021 год составили свыше 15 млн рублей. Из недвижимости она владеет квартирой и помещением транспортного назначения. Личного автотранспорта у жены Филатова нет.

Ранее URA.RU сообщало, что заработки глав других крупных городов Югры — Нижневартовска и Ханты-Мансийска уступают доходам мэра Сургута. Прежде экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов декларировал солидный достаток. По итогам 2020 года он заработал больше 22,6 млн рублей.