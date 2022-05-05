Новый пермский прокурор отчитался о доходах

Прокуратура Пермского края выложила сведения о доходах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Пермского края отчиталась о доходах за 2021 год. Главный прокурор края Павел Бухтояров заработал за год 5,7 млн рублей. Данные указаны на портале краевой Прокуратуры.

«Зарплата прокурора Пермского края на период с 1 января по 31 декабря составила 5749148 рублей. Его супруга задекларировала доход в 1846673 рублей», — указано в декларации.

Стоит отметить, что доход заместителя прокурора Андрея Назарова снизился. Ранее URA.RU сообщало, что его доход за 2020 год увеличился в два раза: с 3,1 млн рублей до 6,2 млн рублей. В 2021 году уровень заработка вернулся на прежний уровень — 3,3 млн. рублей.

Павел Бухтояров был назначен прокурором Пермского края в феврале 2021 года. До этого Бухтояров занимал должность прокурора Кемеровской области.