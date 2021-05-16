16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021
13 мая 2021

Зампрокурора Пермского края за год стал в два раза богаче

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
Прокуроры Пермского края отчитались о доходах в 2020 году Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Прокуратура Пермского края опубликовала сведения о доходах и имуществе своих работников. В документе, размещенном на сайте надзорного органа, сказано, что годовой доход зампрокурора Пермского края Андрея Назарова увеличился с 3,1 млн рублей до 6,2 млн рублей.

«Назаров А.А. — заместитель прокурора Пермского края. Декларированный годовой доход [в 2020 году]: 6 175 965 рублей», — сказано в документе. Доход его супруги составил 4,4 млн рублей и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 2,9 млн рублей.

Заместитель регионального прокурора Виталий Ильенков в прошлом году заработал 3,4 млн рублей, а зампрокурора Дмитрий Трусов — 2,9 млн рублей. Данные о первом заместителе Максиме Филиппове и прокуроре Пермского края Павле Бухтоярове, которые стали работать в регионе с 2021 года, в документе отсутствуют.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...