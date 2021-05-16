Зампрокурора Пермского края за год стал в два раза богаче

Прокуроры Пермского края отчитались о доходах в 2020 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокуратура Пермского края опубликовала сведения о доходах и имуществе своих работников. В документе, размещенном на сайте надзорного органа, сказано, что годовой доход зампрокурора Пермского края Андрея Назарова увеличился с 3,1 млн рублей до 6,2 млн рублей.

«Назаров А.А. — заместитель прокурора Пермского края. Декларированный годовой доход [в 2020 году]: 6 175 965 рублей», — сказано в документе. Доход его супруги составил 4,4 млн рублей и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 2,9 млн рублей.

Заместитель регионального прокурора Виталий Ильенков в прошлом году заработал 3,4 млн рублей, а зампрокурора Дмитрий Трусов — 2,9 млн рублей. Данные о первом заместителе Максиме Филиппове и прокуроре Пермского края Павле Бухтоярове, которые стали работать в регионе с 2021 года, в документе отсутствуют.