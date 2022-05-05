Мэры ЯНАО отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов за 2021 год заработал втрое меньше (11,5 миллиона рублей), чем за предыдущий год. Мэр потерял в доходах гораздо больше остальных градоначальников в ЯНАО. Декларацию о доходах опубликовали на сайте мэрии.

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Новый Уренгой за период с 01 января по 31 декабря 2021 года. Декларированный годовой доход — 11 559 845,27 рубля», — говорится в документе.

В 2020 году доход мэра составлял 36 млн 338 тысяч рублей. Новое имущество Воронов не приобретал — как и в прошлом году он задекларировал два земельных участка, жилой дом, квартиру и долю в квартире, а также машиноместо.

Остальные главы муниципалитетов потеряли максимум три миллиона рублей. Доход мэра Салехарда Алексея Титовского снизился с 12, 6 миллионов рублей до 9,7 миллиона рублей. Это третий показатель после Воронова. На втором месте глава Тазовского района Василий Паршаков, который потерял 5 миллионов рублей, заработав 11,5 миллиона рублей в 2021 году.

Ранее о своих доходах отчитались чиновники окружного правительства. Многие представители власти Ямала продали часть своей недвижимости.