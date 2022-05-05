Власти ЯНАО продали недвижимость, а губернатор купил квартиру

Власти ЯНАО отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу несколько чиновников из ЯНАО, согласно опубликованным декларациям, продали свою недвижимость в 2021 году. В то же время губернатор Дмитрий Артюхов обзавелся новой квартирой, о которой рассказывал в интервью URA.RU. Информация о доходах власти размещена на сайте правительства округа.

«Глава региона Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 26 409 446 рублей. Как и годом ранее, у губернатора в собственности земельный участок площадью в 500 квадратных метра, легковой автомобиль. Добавились квартира площадью 111 квадратных метров и машиноместо», — говорится в сообщении правительства.

У заместителя губернатора Татьяны Бучовой исчезла из списка квартира площадью 100 квадратных метров. «Судя по всему, из-за этого увеличился ее общий доход», — рассказывает источник в правительстве. Всего в 2021 году Бучкова задекларировала более 21 миллиона рублей, тогда как в 2020 году отчиталась о более чем 15 миллионах.

Замгубернатора Александр Подорога избавился от земельного участка в 500 квадратных метров. Однако еще один у него остался, а также две квартиры и гараж. Доход Подороги составил 19 миллионов рублей, в 2020 годом у него было 18 миллионов рублей. Доход Сергея Карасева также пошел вверх за счет сделки с недвижимостью и за 2021 год составил 24,9 миллиона рублей.

Еще один заместитель главы Ямала, руководитель аппарата Ирина Новоселова распродала всю недвижимость — квартиру и земельный участок. Она задекларировала 26 миллионов рублей. Остальные члены правительства не изменили свои списки недвижимости и доходы их практически не изменились. Первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин задекларировал 19 184 748 рублей. Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов — 19 168 670 рублей.

Старожилы ямальского правительства оказались самыми богатыми. Заместитель Артюхова и директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров задекларировал 33 940 222 рубля, три земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, гараж и нежилое помещение. Заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова отчиталась о доходах в 31 505 875 рубля, двух земельных участках, двух жилых домах и квартире.

«Если не брать во внимание Мажарова и Свинцову, до денежного содержания которых их коллегам по правительству далеко из-за отсутствия выслуги лет, то можно отметить, что члены правительства Артюхова примерно находятся в одной весовой категории», — рассказывают источники в аппарате губернатора.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам