Заработок Кадырова уменьшился в 14 раз. Декларация о доходах

07 мая 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

В 2021 году Рамзан Кадыров заработал более 26 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2021 году более 26 миллионов рублей. Это почти на 355 миллионов рублей меньше, чем годом ранее, сообщается в декларации о доходах на официальном сайте Главы Чеченкой республики. «Декларируемый годовой доход Рамзана Кадырова [составляет] 26,53 млн рублей», — указано в документе. В 2020 году глава Чечни задекларировал 381,19 млн рублей. Его супруга заработала в 2020 году 1,52 млн рублей. Также она владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метров. Согласно документу, сейчас Кадыров является собственником земельных участков площадью 3 668 и 28 361 квадратных метров, здания на 2 344 квадратных метров. Также глава Чечни, его супруга и 11 несовершеннолетних детей владеют жилым домом площадью 300 квадратных метров. В 2019 году в декларации было указано 12 несовершеннолетних детей. Личного транспорта у Рамзана Кадырова по-прежнему не имеется. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заработал в 2021 году более 26 миллионов рублей. Это почти на 355 миллионов рублей меньше, чем годом ранее, сообщается в декларации о доходах на официальном сайте Главы Чеченкой республики. «Декларируемый годовой доход Рамзана Кадырова [составляет] 26,53 млн рублей», — указано в документе. В 2020 году глава Чечни задекларировал 381,19 млн рублей. Его супруга заработала в 2020 году 1,52 млн рублей. Также она владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метров. Согласно документу, сейчас Кадыров является собственником земельных участков площадью 3 668 и 28 361 квадратных метров, здания на 2 344 квадратных метров. Также глава Чечни, его супруга и 11 несовершеннолетних детей владеют жилым домом площадью 300 квадратных метров. В 2019 году в декларации было указано 12 несовершеннолетних детей. Личного транспорта у Рамзана Кадырова по-прежнему не имеется.