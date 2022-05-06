Власти Перми купили торговый центр за 127 млн, чтобы его снести

В Перми приобрели ТЦ за 127 млн, чтобы затем снести Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Торговый центр по улице Крисанова в Перми был выкуплен администрацией Перми за 127,1 млн рублей для его последующего сноса. Об этом сообщил портал «Новый Компаньон» со ссылкой на мэрию краевой столицы.

«Мэрия Перми зарегистрировала 26 апреля право собственности на торговый центр по ул. Крисанова, 12в», — говорится в сообщении. Выкупать торговый объект, который планируют снести для расширения улицы Крисанова, пришлось после судебных тяжб. Собственники здания, где сейчас находится бургер-клуб, оспорили предложенную цену в 54,8 млн, добившись ее индексации до 127,1 млн рублей.

Первоначально два похожих торговых объекта попали под городскую реконструкцию еще в 2019 году. Их хотели снести сразу, но затем решили оставить, чтобы получить прибыль, пока не началось расширение улицы. Объекты безуспешно выставляли для аренды.

Ранее URA.RU сообщало, что на первый выкупленный объект мэрия Перми не смогла найти арендатора. За первую «пирамиду» также пришлось заплатить почти в два раза больше, чем планировалось потратить на выкуп.