Минобороны: СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения РФ

07 мая 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Служба безопасности Украины планирует совершить провокации с применением химического оружия Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) намеревается в ближайшее время совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом ВС РФ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России», — сказал Мизинцев на брифинге. Он добавил, что для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось. Таким образом, можно сделать вывод, что выведение мирного населения не планируется. «Заранее предупреждаем „цивилизованный Запад“, а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы „злодеяниях русских“ в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — предостерег генерал. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины совместно с британскими спецслужбами готовят очередную провокацию против войск РФ в городе Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) намеревается в ближайшее время совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом ВС РФ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России», — сказал Мизинцев на брифинге. Он добавил, что для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось. Таким образом, можно сделать вывод, что выведение мирного населения не планируется. «Заранее предупреждаем „цивилизованный Запад“, а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы „злодеяниях русских“ в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — предостерег генерал. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины совместно с британскими спецслужбами готовят очередную провокацию против войск РФ в городе Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.