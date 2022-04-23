МО РФ: спецслужбы Украины и Британии готовят провокацию в ЛНР

24 апреля 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с британскими спецслужбами готовит очередную провокацию против войск РФ в городе Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк», — говорится в заявлении оборонного ведомства. В министерстве добавили, что для проведения провокации в город заранее прибыли представители украинских и западных СМИ, которые ранее делали постановочные кадры в Буче. Ранее сообщалось, что ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Президент России Владимир Путин сравнил инсценировку в Буче с провокацией с химоружием в Сирии. Снимки из Бучи сделал украинский фотограф Глеб Гаранич, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек. Основатель нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) пригрозил взорвать шествие «Бессмертного полка» в Мариуполе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.