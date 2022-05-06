Австрийский Raiffeisenbank прекратил сотрудничество с банками РФ

07 мая 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

Решение RBI не затронет российский «Райффайзенбанк» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестало сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Об этом сообщил РБК представитель австрийской кредитной организации. «В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — заявил представитель банка. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк». В RBI объяснили, что решение о прекращении сотрудничества с рядом российских банков принято для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который банковская группа может своевременно обрабатывать в пользу клиентов. По словам источника РБК, RBI разослал российским клиентам предупреждения о закрытии счетов в евро. Среди них оказался «Тинькофф Банк». Ранее сообщалось, что крупные европейские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России. В связи с этим, «Райффайзен» рассматривает возможные варианты для минимизации потерь, а также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, их цель — отмена РФ. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестало сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Об этом сообщил РБК представитель австрийской кредитной организации. «В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — заявил представитель банка. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк». В RBI объяснили, что решение о прекращении сотрудничества с рядом российских банков принято для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который банковская группа может своевременно обрабатывать в пользу клиентов. По словам источника РБК, RBI разослал российским клиентам предупреждения о закрытии счетов в евро. Среди них оказался «Тинькофф Банк». Ранее сообщалось, что крупные европейские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России. В связи с этим, «Райффайзен» рассматривает возможные варианты для минимизации потерь, а также у него появились клиенты, готовые купить бизнес. С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз уже ввел пять пакетов санкций. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, их цель — отмена РФ.