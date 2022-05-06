В Кольцово из горящего дома эвакуировали 30 человек

В четырехэтажном доме по улице Бахчиванджи в Кольцово ночью 7 мая произошел пожар. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 01:37 поступило сообщение о пожаре […] На площади четыре кв. м. горел мусор в подсобном помещении на первом и на лестничной клетке на третьем этажах четырехэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 30 человек, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении спасателей.
В тушении пожара принимали участие 14 единиц техники. Спустя 13 минут после звонка огонь локализовали, а tot через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 02:58. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Белоярский. Там горел садовый домик.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал