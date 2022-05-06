06 мая 2022

В Кольцово из горящего дома эвакуировали 30 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожарные, пожарная охрана, тушение огня, вода из шланга
При пожаре никто не пострадал Фото:

В четырехэтажном доме по улице Бахчиванджи в Кольцово ночью 7 мая произошел пожар. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 01:37 поступило сообщение о пожаре […] На площади четыре кв. м. горел мусор в подсобном помещении на первом и на лестничной клетке на третьем этажах четырехэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 30 человек, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении спасателей.

В тушении пожара принимали участие 14 единиц техники. Спустя 13 минут после звонка огонь локализовали, а tot через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 02:58. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Белоярский. Там горел садовый домик.

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В четырехэтажном доме по улице Бахчиванджи в Кольцово ночью 7 мая произошел пожар. Из дома эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «В 01:37 поступило сообщение о пожаре […] На площади четыре кв. м. горел мусор в подсобном помещении на первом и на лестничной клетке на третьем этажах четырехэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 30 человек, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении спасателей. В тушении пожара принимали участие 14 единиц техники. Спустя 13 минут после звонка огонь локализовали, а tot через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 02:58. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Белоярский. Там горел садовый домик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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