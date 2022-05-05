В саду под Екатеринбургом произошел пожар

В поселке Белоярский (Свердловская область) сгорел дом в садовом товариществе. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
«На площади 54 кв. м. сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество садового дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава», — рассказывают в ведомстве. Сообщение о пожаре поступило в 00:02 часов, спустя 12 минут огонь уже локализовали, а в 00:20 ликвидировали открытое горение. Разбор и проливку сгоревших конструкций завершили в 01:35.
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В поселке Белоярский (Свердловская область) сгорел дом в садовом товариществе. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. «На площади 54 кв. м. сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены, имущество садового дома. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, семь человек личного состава», — рассказывают в ведомстве. Сообщение о пожаре поступило в 00:02 часов, спустя 12 минут огонь уже локализовали, а в 00:20 ликвидировали открытое горение. Разбор и проливку сгоревших конструкций завершили в 01:35. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в СНТ «Уралочка» (Верхняя Пышма, Свердловская область). Там сгорели десять садовых домиков, в огне погибла женщина. По предварительным данным, пожар начался из-за проблем с электроприборами в одном из домов.