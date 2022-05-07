Проблема ожирения снизила боеготовность армии США

В армии США возросло количество военных с ожирением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В США из-за ожирения ограничено число доступных новобранцев, что снижает боеготовность армии. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на исследование ученого-диетолога, доктора Сары Полис из Медицинского колледжа Университета Кентукки и ее коллег.

«Несмотря на усилия правительства и Министерства обороны США, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах, и риск для национальной безопасности велик. Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев, уменьшая количество кандидатов на повторный призыв и потенциально снижая готовность к миссии», — сообщается в исследовании, передает Daily Express.

Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.

Ранее диетологи заявили, что у человека больше шансов набрать лишний вес, если у него в окружении есть люди с ожирением. Психолог, диетолог Антон Поляков заявил в разговоре с URA.RU, что социальное поведение заразно и причина ожирения биопсихосоциальная. С ним согласился врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.