СМИ: Северная Корея выпустила ракету в сторону Японии

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря Фото:

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на военных своей страны.

«Сегодня днем Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Известно, что военные анализируют дальность и высоту ракеты. Они предполагают, что это баллистическая ракета», — передает Yonhap News.

Ранее КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая, передает RT. В КНДР тогда официально не сообщили о пуске. Официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Япония выразила протест из-за запуска снаряда, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Минобороны Японии.

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Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на военных своей страны. «Сегодня днем Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Известно, что военные анализируют дальность и высоту ракеты. Они предполагают, что это баллистическая ракета», — передает Yonhap News. Ранее КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая, передает RT. В КНДР тогда официально не сообщили о пуске. Официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Япония выразила протест из-за запуска снаряда, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Минобороны Японии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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