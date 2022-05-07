СМИ: Северная Корея выпустила ракету в сторону Японии

07 мая 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря Фото: Александр Мамаев © URA.RU Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на военных своей страны. «Сегодня днем Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Известно, что военные анализируют дальность и высоту ракеты. Они предполагают, что это баллистическая ракета», — передает Yonhap News. Ранее КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая, передает RT. В КНДР тогда официально не сообщили о пуске. Официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Япония выразила протест из-за запуска снаряда, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Минобороны Японии. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на военных своей страны. «Сегодня днем Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Известно, что военные анализируют дальность и высоту ракеты. Они предполагают, что это баллистическая ракета», — передает Yonhap News. Ранее КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая, передает RT. В КНДР тогда официально не сообщили о пуске. Официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Япония выразила протест из-за запуска снаряда, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Минобороны Японии.