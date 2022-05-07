СМИ: Северная Корея выпустила ракету в сторону Японии

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на военных своей страны.
«Сегодня днем Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Известно, что военные анализируют дальность и высоту ракеты. Они предполагают, что это баллистическая ракета», — передает Yonhap News.
Ранее КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая, передает RT. В КНДР тогда официально не сообщили о пуске. Официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Япония выразила протест из-за запуска снаряда, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Минобороны Японии.
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