В Кургане к Дню Победы установили обелиск легендарного МИ-8

Вертолет МИ-8 стал легендой российского авиастроения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории завода «Курганприбор» установили памятника вертолету МИ-8 — легенде российского авиастроения. По задумке организаторов, он станет частью монумента в честь Дня Победы, говорится на сайте портала «Область 45».

«Он [памятник вертолету МИ-8] станет частью мемориальной конструкции в честь Дня Победы и во славу российского оружия. Открытие Обелиска проведут совместно с курганским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», — написано на сайте.

Ми-8 был запущен в серийное производство в 1965 году. Принят на вооружение советских вооруженных сил в 1967 году и показал себя настолько удачной машиной, что закупки Ми-8 для продолжаются до сих пор. Торжественное открытие обелиска состоится 9 мая в 12:00 на территории завода.

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