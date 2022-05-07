В Красноярское крае горят около 200 строений (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярском крае пожары распространились в более чем 16 населенных пунктах, есть пострадавшие. Об этом сообщили в МЧС региона.

«Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений, несколько пилорам, детский сад. Введен режим ЧС», — сообщается на сайте МЧС по Красноярскому краю. В тушении пожаров задействованы около 300 человек и 90 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В селе Талажанка Казачинского района загорелись 16 строений, по предварительной информации, там умерли три человека, из них два ребенка, сообщили в МЧС. В селе Никольск погибли два человека.

Тушение огня осложнено сильным ветром. По словам губернатора региона Александра Усса, скорость ветра в отдельных районах достигает 40 метров в секунду при прогнозе 25 метров в секунду. Губернатор региона ввел режим ЧС и поручил отключить электричество в части территорий, за исключением объектов жизнеобеспечения. «В территориях, где активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан. Проводится эвакуация людей», — заявил Усс на видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале.