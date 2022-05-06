06 мая 2022

Губернатор ХМАО извинилась перед югорчанами во время онлайн-эфира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова требует оказания медицинских услуг по стандартам ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за сбои в работе учреждений здравоохранения. Такое заявление она сделала во время онлайн-эфира с жителями Ханты-Мансийска, передает корреспондент URA.RU.

Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась главе региона на то, что не может записать ребенка на прием к врачу-офтальмологу. И.о. директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова объяснила сложившуюся ситуацию дефицитом специалистов, но отметила, что в скором времени ситуация должна улучшиться. В штате больницы Ханты-Мансийска, по ее словам, должно быть 10 врачей офтальмологов, а по факту работает шесть. Два специалиста проходят обучение в ординатуре, еще один в скором времени выйдет из отпуска по уходу за ребенком, уточнила она.

Губернатор ХМАО, в свою очередь, извинилась за сбои в работе медучреждений. «Приношу извинения Ольге и другим жителям, которые сталкиваются с проблемами в работе медицинских учреждений региона. Надеюсь, уже восстановлена ритмичная работа и услуги оказываются по стандартам ХМАО», — прокомментировала глава ХМАО ситуацию.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа уже не впервые извиняется за систему здравоохранения. Так, в конце 2021 года губернатор региона признала сбои в работе регистратур.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за сбои в работе учреждений здравоохранения. Такое заявление она сделала во время онлайн-эфира с жителями Ханты-Мансийска, передает корреспондент URA.RU. Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась главе региона на то, что не может записать ребенка на прием к врачу-офтальмологу. И.о. директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова объяснила сложившуюся ситуацию дефицитом специалистов, но отметила, что в скором времени ситуация должна улучшиться. В штате больницы Ханты-Мансийска, по ее словам, должно быть 10 врачей офтальмологов, а по факту работает шесть. Два специалиста проходят обучение в ординатуре, еще один в скором времени выйдет из отпуска по уходу за ребенком, уточнила она. Губернатор ХМАО, в свою очередь, извинилась за сбои в работе медучреждений. «Приношу извинения Ольге и другим жителям, которые сталкиваются с проблемами в работе медицинских учреждений региона. Надеюсь, уже восстановлена ритмичная работа и услуги оказываются по стандартам ХМАО», — прокомментировала глава ХМАО ситуацию. Глава Ханты-Мансийского автономного округа уже не впервые извиняется за систему здравоохранения. Так, в конце 2021 года губернатор региона признала сбои в работе регистратур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...