Губернатор ХМАО извинилась перед югорчанами во время онлайн-эфира

Наталья Комарова требует оказания медицинских услуг по стандартам ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за сбои в работе учреждений здравоохранения. Такое заявление она сделала во время онлайн-эфира с жителями Ханты-Мансийска, передает корреспондент URA.RU.

Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась главе региона на то, что не может записать ребенка на прием к врачу-офтальмологу. И.о. директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова объяснила сложившуюся ситуацию дефицитом специалистов, но отметила, что в скором времени ситуация должна улучшиться. В штате больницы Ханты-Мансийска, по ее словам, должно быть 10 врачей офтальмологов, а по факту работает шесть. Два специалиста проходят обучение в ординатуре, еще один в скором времени выйдет из отпуска по уходу за ребенком, уточнила она.

Губернатор ХМАО, в свою очередь, извинилась за сбои в работе медучреждений. «Приношу извинения Ольге и другим жителям, которые сталкиваются с проблемами в работе медицинских учреждений региона. Надеюсь, уже восстановлена ритмичная работа и услуги оказываются по стандартам ХМАО», — прокомментировала глава ХМАО ситуацию.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа уже не впервые извиняется за систему здравоохранения. Так, в конце 2021 года губернатор региона признала сбои в работе регистратур.