В екатеринбургской компании «Сима-Ленд» продолжают готовиться к празднованию 77-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники учат патриотические песни и исполняют их хором, а также устраивают флешмобы.
На флешмобе, который устроили в офисе компании 6 мая, 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую патриотическую песню «Священная война», ставшую гимном защиты Отечества. После этого на сцене выступили ветераны ФСБ и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы.
Ранее URA.RU сообщало, что благодаря сотрудникам «Сима-Ленда» преобразился сквер в Екатеринбурге. Волонтеры оперативно отреагировали на жалобу горожан и за несколько часов благоустроили территорию площадью 15 000 кв. м.
Видео: «Сима-ленд»
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В екатеринбургской компании «Сима-Ленд» продолжают готовиться к празднованию 77-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники учат патриотические песни и исполняют их хором, а также устраивают флешмобы. На флешмобе, который устроили в офисе компании 6 мая, 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую патриотическую песню «Священная война», ставшую гимном защиты Отечества. После этого на сцене выступили ветераны ФСБ и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы. Ранее URA.RU сообщало, что благодаря сотрудникам «Сима-Ленда» преобразился сквер в Екатеринбурге. Волонтеры оперативно отреагировали на жалобу горожан и за несколько часов благоустроили территорию площадью 15 000 кв. м. Видео: «Сима-ленд»