06 мая 2022

Тысячи сотрудников «Сима-Ленда» устроили флешмоб против фашистов. Видео

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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, флешмоб, сималенд
Сотрудники компании исполнили песню «Священная война»(архивное фото) Фото:

В екатеринбургской компании «Сима-Ленд» продолжают готовиться к празднованию 77-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники учат патриотические песни и исполняют их хором, а также устраивают флешмобы.

На флешмобе, который устроили в офисе компании 6 мая, 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую патриотическую песню «Священная война», ставшую гимном защиты Отечества. После этого на сцене выступили ветераны ФСБ и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы.

Ранее URA.RU сообщало, что благодаря сотрудникам «Сима-Ленда» преобразился сквер в Екатеринбурге. Волонтеры оперативно отреагировали на жалобу горожан и за несколько часов благоустроили территорию площадью 15 000 кв. м.

Видео: «Сима-ленд»

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В екатеринбургской компании «Сима-Ленд» продолжают готовиться к празднованию 77-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники учат патриотические песни и исполняют их хором, а также устраивают флешмобы. На флешмобе, который устроили в офисе компании 6 мая, 5000 человек выстроились в шеренги и исполнили знаменитую патриотическую песню «Священная война», ставшую гимном защиты Отечества. После этого на сцене выступили ветераны ФСБ и поздравили сотрудников с наступающим Днем Победы. Ранее URA.RU сообщало, что благодаря сотрудникам «Сима-Ленда» преобразился сквер в Екатеринбурге. Волонтеры оперативно отреагировали на жалобу горожан и за несколько часов благоустроили территорию площадью 15 000 кв. м. Видео: «Сима-ленд»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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