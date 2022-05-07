Тюменка, взобравшаяся на Эльбрус, рассказала о своих впечатлениях

Восхождение на Эльбрус проходило в рамках фестиваля экстремальных видов спорта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсменка из Тюмени Анна Оглоблина получила серебро в забеге на Эльбрус среди женщин. Восхождение на самую высокую гору России и Европы проходило в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race-2022. Своими впечатлениями тюменка поделилась в разговоре с журналистами URA.RU.

«Гонка была сложная и интересная. В восхождении многое играет роль. И подготовка, и самочувствие, и погода. Была высокая конкуренция. Это добавляет сложность и интерес. Мне очень приятно оказаться в первой тройке. Планировать следующие соревнования буду после отдыха», — рассказала тюменка. Взобраться на западную вершину высотой 5642 метра девушке удалось за 4 часа 45 минут.

Вид спорта, которым занимается Анна с 2012 года, называется скайраннинг. Он является дисциплиной альпинизма и предусматривает бег по горной местности на высоте до 7200 метров. Впервые Анна участвовала в восхождении на Эльбрус в 2016 году.

Red Fox Elbrus Race — это международный фестиваль горных экстремальных видов спорта. Он проводится с 2008 года в Приэльбрусье. Награждение победителей и официальное закрытие фестиваля состоится 8 мая.