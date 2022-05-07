07 мая 2022

Президент Болгарии предупредил о конце Европы из-за Украины

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Поставки оружия на Украину приведут к саморазрушению Европы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Затягивание украинского кризиса приведет к экономической самоликвидации всей Европы. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит слова болгарского лидера N-TV. Радев раскритиковал парламент своей страны за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его «опасным шагом», указав на риски подобной поддержки.

Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Из-за подобной поддержки в Болгарии ранее прошли массовые протесты. Жители страны требовали прекратить поставки оружия и перейти к политике нейтралитета.

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Затягивание украинского кризиса приведет к экономической самоликвидации всей Европы. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев. «Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит слова болгарского лидера N-TV. Радев раскритиковал парламент своей страны за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его «опасным шагом», указав на риски подобной поддержки. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Из-за подобной поддержки в Болгарии ранее прошли массовые протесты. Жители страны требовали прекратить поставки оружия и перейти к политике нейтралитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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