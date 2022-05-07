Президент Болгарии предупредил о конце Европы из-за Украины 08 мая 2022 в 00:43 Размер текста - 17 + Поставки оружия на Украину приведут к саморазрушению Европы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Затягивание украинского кризиса приведет к экономической самоликвидации всей Европы. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев. «Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит слова болгарского лидера N-TV. Радев раскритиковал парламент своей страны за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его «опасным шагом», указав на риски подобной поддержки. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Из-за подобной поддержки в Болгарии ранее прошли массовые протесты. Жители страны требовали прекратить поставки оружия и перейти к политике нейтралитета. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Затягивание украинского кризиса приведет к экономической самоликвидации всей Европы. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев. «Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит слова болгарского лидера N-TV. Радев раскритиковал парламент своей страны за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его «опасным шагом», указав на риски подобной поддержки. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Из-за подобной поддержки в Болгарии ранее прошли массовые протесты. Жители страны требовали прекратить поставки оружия и перейти к политике нейтралитета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям