Жители Болгарии взбунтовались из-за поставок оружия на Украину

04 мая 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Протесты против поставок оружия на Украину и с требованием соблюдения нейтралитета прошли в 11 городах Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). «Болгария в украинском конфликте должна быть миротворцем, а не давать оружие», — цитирует СМИ заявления протестующих в Софии. Митинг собрал несколько сотен человек на площади перед зданием Народного собрания. Участники требовали, чтобы Болгария не принимала ни одну из сторон украинского конфликта и не оказывала военной помощи Киеву. Аналогичные акции протеста состоялись еще в 10 городах страны. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику Киеву с начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, 1 мая Пентагон показал отправку бронетранспортеров М113. Ранее URA.RU сообщало, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Законопроект существенно упростит поставки оружия и боеприпасов на Украину. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь игрушка в руках США, а украинцы — расходный материал. Президент РФ Владимир Путин обвинил Европу в поддержке военных преступлений Киева. Американский глава Джо Байден попросил конгрессменов дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Граждане США раскритиковали это решение и призвали отправить его в отставку.