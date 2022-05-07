В Тюмени бетонщикам готовы платить от 450 тысяч рублей

В Тюмени группе бетонщиков заплатят до 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени ищут группу бетонщиков на зарплату от 450 до 500 тысяч рублей. Объявление с вакансией размещено на площадке Avito.

«Требуются бетонщики от 2 до 8 человек. Обязанности: заливка фундамента, ростверка подвальных стен и перекрытия. Объем 470 м³, оплата сдельная», — говорится в объявлении. Работодатель отмечает, что выплаты будут производиться два раза в месяц. Также рассматриваются кандидаты с опытом работы более года.

По данным департамента труда и занятости населения по Тюменской области, в регионе представлено 156 вакантных мест на должность бетонщика. Специалистам предлагают зарплату от 20 до 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вырос спрос на специалистов в сфере строительства. Компании нуждаются в разнорабочих и квалифицированных кадрах.