04 мая 2022

Вахтовикам в Тюмени готовы платить больше 100 000 рублей. Топ вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Строители стали самыми высокооплачиваемыми сезонными сотрудниками в Тюмени (архивное фото) Фото:

Спрос на специалистов в сфере строительства этой весной в Тюмени вырос на 21%, а средняя зарплата этих сотрудников составляет 105 000 рублей. Информацию о самых востребованных сезонных вакансиях для работы вахтой URA.RU предоставили в сервисе «Авито Работа».

«Во многих сферах бизнеса весной начинается высокий сезон, поэтому растет потребность в сотрудниках, в том числе на работу вахтой. В Тюмени на 21% вырос спрос на работников в сфере строительства. Медианная зарплата составляет 105 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Предложения работодателей делятся на три категории. Так, компаниям нужны разнорабочие, рабочие строительных специальностей (маляры, штукатуры, отделочники, плотники), а также квалифицированные кадры (сметчики, проектировщики, инженеры).

«Кроме того, хорошо заработать в сезон можно в бьюти-сфере. Также высокие зарплаты предлагают административному персоналу и охранникам. К примеру, непосредственно в Тюмени, последние в сезон получают порядка 50 000 рублей за месяц», — отмечают в «Авито Работа».

Там пояснили, что подобный рост спроса на сотрудников связан с началом туристического сезона и работы летних лагерей. Дополнительный персонал требуется в отели, рестораны и детские учреждения.

Ранее URA.RU писало, что работать по вахте тюменцы могут и в соседних регионах — ХМАО и ЯНАО. Так, медикам на месторождениях предлагают до 130 000.

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Спрос на специалистов в сфере строительства этой весной в Тюмени вырос на 21%, а средняя зарплата этих сотрудников составляет 105 000 рублей. Информацию о самых востребованных сезонных вакансиях для работы вахтой URA.RU предоставили в сервисе «Авито Работа». «Во многих сферах бизнеса весной начинается высокий сезон, поэтому растет потребность в сотрудниках, в том числе на работу вахтой. В Тюмени на 21% вырос спрос на работников в сфере строительства. Медианная зарплата составляет 105 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа». Предложения работодателей делятся на три категории. Так, компаниям нужны разнорабочие, рабочие строительных специальностей (маляры, штукатуры, отделочники, плотники), а также квалифицированные кадры (сметчики, проектировщики, инженеры). «Кроме того, хорошо заработать в сезон можно в бьюти-сфере. Также высокие зарплаты предлагают административному персоналу и охранникам. К примеру, непосредственно в Тюмени, последние в сезон получают порядка 50 000 рублей за месяц», — отмечают в «Авито Работа». Там пояснили, что подобный рост спроса на сотрудников связан с началом туристического сезона и работы летних лагерей. Дополнительный персонал требуется в отели, рестораны и детские учреждения. Ранее URA.RU писало, что работать по вахте тюменцы могут и в соседних регионах — ХМАО и ЯНАО. Так, медикам на месторождениях предлагают до 130 000.
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© Служба новостей «URA.RU»
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