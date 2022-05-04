Строители стали самыми высокооплачиваемыми сезонными сотрудниками в Тюмени (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на специалистов в сфере строительства этой весной в Тюмени вырос на 21%, а средняя зарплата этих сотрудников составляет 105 000 рублей. Информацию о самых востребованных сезонных вакансиях для работы вахтой URA.RU предоставили в сервисе «Авито Работа».

«Во многих сферах бизнеса весной начинается высокий сезон, поэтому растет потребность в сотрудниках, в том числе на работу вахтой. В Тюмени на 21% вырос спрос на работников в сфере строительства. Медианная зарплата составляет 105 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Предложения работодателей делятся на три категории. Так, компаниям нужны разнорабочие, рабочие строительных специальностей (маляры, штукатуры, отделочники, плотники), а также квалифицированные кадры (сметчики, проектировщики, инженеры).

«Кроме того, хорошо заработать в сезон можно в бьюти-сфере. Также высокие зарплаты предлагают административному персоналу и охранникам. К примеру, непосредственно в Тюмени, последние в сезон получают порядка 50 000 рублей за месяц», — отмечают в «Авито Работа».

Там пояснили, что подобный рост спроса на сотрудников связан с началом туристического сезона и работы летних лагерей. Дополнительный персонал требуется в отели, рестораны и детские учреждения.

Ранее URA.RU писало, что работать по вахте тюменцы могут и в соседних регионах — ХМАО и ЯНАО. Так, медикам на месторождениях предлагают до 130 000.