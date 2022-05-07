07 мая 2022
06 мая 2022

Двое югорчан получили государственные награды РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора. Курган, награда, медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени
Два жителя ХМАО получили госнаграды Фото:

Астафьева Татьяна из Сургута и Ерин Артем из Березовского района ХМАО отмечены госнаградами. Указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Астафьеву Татьяну Николаевну. За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить: медалью „За спасение погибавших“ Ерина Артема Александровича», — написано в тексте Указа.

Астафьева Татьяна занимает должность специалиста по работе с молодежью автономного учреждения «Центр подготовки граждан к военной службе». Успешно реализовала проект по патриотическому воспитанию молодежи «Югра — Вахта памяти».

Ерин Артем помог эвакуировать людей из горящего дома. Ранее был отмечен благодарственным письмом губернатора ХМАО.

Ранее URA.RU рассказало о жителе Нижневартовского района, спасшего троих детей из пожара. Глава района считает, что в случае подтверждения данной информации, героя нужно представить к госнаграде.

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Астафьева Татьяна из Сургута и Ерин Артем из Березовского района ХМАО отмечены госнаградами. Указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. «За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Астафьеву Татьяну Николаевну. За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить: медалью „За спасение погибавших“ Ерина Артема Александровича», — написано в тексте Указа. Астафьева Татьяна занимает должность специалиста по работе с молодежью автономного учреждения «Центр подготовки граждан к военной службе». Успешно реализовала проект по патриотическому воспитанию молодежи «Югра — Вахта памяти». Ерин Артем помог эвакуировать людей из горящего дома. Ранее был отмечен благодарственным письмом губернатора ХМАО. Ранее URA.RU рассказало о жителе Нижневартовского района, спасшего троих детей из пожара. Глава района считает, что в случае подтверждения данной информации, героя нужно представить к госнаграде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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