Двое югорчан получили государственные награды РФ

Астафьева Татьяна из Сургута и Ерин Артем из Березовского района ХМАО отмечены госнаградами. Указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Астафьеву Татьяну Николаевну. За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить: медалью „За спасение погибавших“ Ерина Артема Александровича», — написано в тексте Указа.
Астафьева Татьяна занимает должность специалиста по работе с молодежью автономного учреждения «Центр подготовки граждан к военной службе». Успешно реализовала проект по патриотическому воспитанию молодежи «Югра — Вахта памяти».
Ерин Артем помог эвакуировать людей из горящего дома. Ранее был отмечен благодарственным письмом губернатора ХМАО.
Ранее URA.RU рассказало о жителе Нижневартовского района, спасшего троих детей из пожара. Глава района считает, что в случае подтверждения данной информации, героя нужно представить к госнаграде.
Астафьева Татьяна из Сургута и Ерин Артем из Березовского района ХМАО отмечены госнаградами. Указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. «За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность наградить: медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Астафьеву Татьяну Николаевну. За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить: медалью „За спасение погибавших“ Ерина Артема Александровича», — написано в тексте Указа. Астафьева Татьяна занимает должность специалиста по работе с молодежью автономного учреждения «Центр подготовки граждан к военной службе». Успешно реализовала проект по патриотическому воспитанию молодежи «Югра — Вахта памяти». Ерин Артем помог эвакуировать людей из горящего дома. Ранее был отмечен благодарственным письмом губернатора ХМАО. Ранее URA.RU рассказало о жителе Нижневартовского района, спасшего троих детей из пожара. Глава района считает, что в случае подтверждения данной информации, героя нужно представить к госнаграде.