Пленный полковник рассказал об иностранных наемниках в ВСУ

08 мая 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Украинский полковник рассказал о служивших в ВСУ наемниках из Британии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах Вооруженных сил Украины служили иностранные наемники, которые «искали себе приключений». Соответствующее заявление сделал плененный командир 36-й украинской бригады Владимир Баранюк. «У меня в подчинении были два британца, но я так и не понял, зачем они приехали воевать. Ну вот они говорят: вот, мы хотим, скажем так, послужить. Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Ну для чего? Смысл? Вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, нам, вот… мы искатели приключений. Я говорю: смысл?», — передает RT слова Баранюка. По словам плененного, оба наемника были родом из Великобритании. «Одного звали Эйден. Второго, честно говоря, не помню», — уточнил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей. Как сообщали в Минобороны РФ, в боевых действиях на Украине принимают активное участие наемники из стран Евросоюза и США. Все прибывшие на Украину западные наемники не будут иметь прав на статус военнопленных. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В рядах Вооруженных сил Украины служили иностранные наемники, которые «искали себе приключений». Соответствующее заявление сделал плененный командир 36-й украинской бригады Владимир Баранюк. «У меня в подчинении были два британца, но я так и не понял, зачем они приехали воевать. Ну вот они говорят: вот, мы хотим, скажем так, послужить. Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Ну для чего? Смысл? Вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, нам, вот… мы искатели приключений. Я говорю: смысл?», — передает RT слова Баранюка. По словам плененного, оба наемника были родом из Великобритании. «Одного звали Эйден. Второго, честно говоря, не помню», — уточнил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида киевских властей. Как сообщали в Минобороны РФ, в боевых действиях на Украине принимают активное участие наемники из стран Евросоюза и США. Все прибывшие на Украину западные наемники не будут иметь прав на статус военнопленных.