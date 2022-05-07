США отправят на Украину новый тип оружия

07 мая 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Пентагон утвердил новый пакет военной помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США поставят на Украину беспилотники и ракеты с лазерным наведением на сумму 136 миллионов долларов, которые ранее не отправляли туда. Об этом сообщает The Washington Post. «Пентагон расширяет поставки коммерчески доступного оружия и военной техники в Украину. На 136 миллионов долларов закуплены беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением, они скоро будут отправлены. Оружие и техника, которые будут закуплены у американских компаний, представляют собой отдельную категорию военной помощи, отличающуюся от вооружений, которые Соединенные Штаты уже предоставили Украине из существующих запасов Пентагона», — передает издание. В новый пакет военной помощи, в частности, вошли ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Пентагон также закупит ручные беспилотники Puma. По данным Пентагона, отдельный пакет помощи, — артиллерийские снаряды, контрартиллерийские радары, оборудование для радиоэлектронного подавления и другое оборудование, — был разработан для нужд, характерных только для боевых действий в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ. Президент США Джо Байден на днях одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны Финляндии также сообщили, что финская сторона поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, пишет RT. Запад поставляет Украине вооружение, следуя своим экономическим интересам, уверен бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США поставят на Украину беспилотники и ракеты с лазерным наведением на сумму 136 миллионов долларов, которые ранее не отправляли туда. Об этом сообщает The Washington Post. «Пентагон расширяет поставки коммерчески доступного оружия и военной техники в Украину. На 136 миллионов долларов закуплены беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением, они скоро будут отправлены. Оружие и техника, которые будут закуплены у американских компаний, представляют собой отдельную категорию военной помощи, отличающуюся от вооружений, которые Соединенные Штаты уже предоставили Украине из существующих запасов Пентагона», — передает издание. В новый пакет военной помощи, в частности, вошли ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Пентагон также закупит ручные беспилотники Puma. По данным Пентагона, отдельный пакет помощи, — артиллерийские снаряды, контрартиллерийские радары, оборудование для радиоэлектронного подавления и другое оборудование, — был разработан для нужд, характерных только для боевых действий в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ. Президент США Джо Байден на днях одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны Финляндии также сообщили, что финская сторона поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, пишет RT. Запад поставляет Украине вооружение, следуя своим экономическим интересам, уверен бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский.