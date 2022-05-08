В Германии опасаются голода из-за ситуации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за ситуации на Украине, а также засухи и коронавируса цены на продукты выросли, и вскоре весь мир может столкнуться с голодом. Такое заявление сделала министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

«Из-за коронавируса, сильной засухи, а теперь и спецоперации цены на продукты питания во всем мире выросли на треть и сейчас находятся на рекордном уровне. Мы столкнулись с самым страшным голодом со времен Второй мировой войны», — отметила она в интервью изданию Bild.

Шульце уточнила, что президент РФ Владимир Путин будет использовать ситуацию себе во благо. «Он пользуется тем, что многие страны мира зависят от российской и украинской сельскохозяйственной продукции. Он поделится украинским зерном только с однозначно пророссийскими странами», — дополнила она.

О том, что Германия столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным антироссийскими санкциями, ранее заявляла член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. Она убеждена, что Европа переживает третий крупный кризис за десятилетие.

Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства ввели жесткие антироссийские санкции из-за того, что Россия начала спецоперацию на Украине, призванную демилитаризировать и денацифицировать территорию, а также спасти мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Ограничения коснулись экономики РФ, банковского сектора, а активы Центробанка были заморожены иностранных на счетах. Несмотря на это, российское правительство разработало антикризисные меры, а доллар США и евро снизились до уровня марта этого года.

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