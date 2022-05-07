В Челябинской области пьяный водитель сбил четырех подростков

Полицейские разыскали виновника происшествия в течение часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чесменском районе Челябинской области вечером 7 мая пьяный водитель сбил четырех подростков и скрылся с места происшествия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, инцидент произошел, когда дети возвращались домой по обочине дороги после вечерней прогулки.

«В поселке Калиновский мужчина 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-1114. Он совершил наезд на пешеходов, которые шли по краю проезжей части попутно движению, после чего скрылся с места происшествия», — сообщили в региональном ГИБДД. В результате ДТП девочку 2007 года рождения отправили в больницу, трое остальных находятся дома с различными травмами.

Полицейские разыскали виновника происшествия в течение часа. В отношении водителя составлены протоколы в связи с нарушением сразу пяти статей Административного кодекса РФ. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виновнику ДТП грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за оставление места аварии ему грозит до 15 суток ареста либо лишение прав на срок от года до полутора лет. Также административные штрафы будут выписаны за управление автомобилем без документов и страховки.

Пьяный водитель без прав и страховки сбил четырех подростков и скрылся Пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области