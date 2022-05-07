Водитель не справился с управлением и влетел в мачту столба
Вечером 8 мая в Екатеринбурге пьяный мужчина за рулем иномарки сбил пешехода, после аварии женщину доставили в больницу с диагнозом ампутация ноги. Об этом сообщил дежурный ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель в состоянии опьянения, не справившись с управлением допустил наезд на пешехода и мачту светофора. Пострадавшую доставили в ГКБ 23 с диагнозом — травматическая ампутация голени», — сообщил дежурный ведомства.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Советская — Шевченко. По словам очевидцев водитель в автомобиле был со своей супругой, при задержании вел себя неадекватно, оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
В аварию попал автомобиль компании безопасности «Кодекс»
Автомобиль Renault попал в серьезное ДТП
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал