07 мая 2022

Пьяный екатеринбуржец сбил женщину, от удара ей ампутируют ногу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не справился с управлением и влетел в мачту столба Фото:

Вечером 8 мая в Екатеринбурге пьяный мужчина за рулем иномарки сбил пешехода, после аварии женщину доставили в больницу с диагнозом ампутация ноги. Об этом сообщил дежурный ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель в состоянии опьянения, не справившись с управлением допустил наезд на пешехода и мачту светофора. Пострадавшую доставили в ГКБ 23 с диагнозом — травматическая ампутация голени», — сообщил дежурный ведомства.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Советская — Шевченко. По словам очевидцев водитель в автомобиле был со своей супругой, при задержании вел себя неадекватно, оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

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Вечером 8 мая в Екатеринбурге пьяный мужчина за рулем иномарки сбил пешехода, после аварии женщину доставили в больницу с диагнозом ампутация ноги. Об этом сообщил дежурный ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель в состоянии опьянения, не справившись с управлением допустил наезд на пешехода и мачту светофора. Пострадавшую доставили в ГКБ 23 с диагнозом — травматическая ампутация голени», — сообщил дежурный ведомства. Инцидент произошел на перекрестке улиц Советская — Шевченко. По словам очевидцев водитель в автомобиле был со своей супругой, при задержании вел себя неадекватно, оказывал сопротивление сотрудникам полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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