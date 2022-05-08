Самое ожидаемое событие — парад на площади Революции — начнется в 11:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Программа торжественных мероприятий началась у мемориала «Вечный огонь» в Челябинске, с традиционной торжественной церемонии возложения цветов и венков. Сюда к 9:00 подходят жители и гости города, руководители силовых структур и правительства региона.

Праздник продлится до 22:00, когда прогремит праздничный фейерверк. Затем полиция снимет ограничение движения, разблокировав дороги для общественного и личного транспорта горожан.

Люди стали собираться у Вечного огня едва ли не за час до начала церемонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков и митрополит Алексий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

09:18 Сейчас полицейские кордоны в целях безопасности участников праздника до 18:00 перекрыли движение на следующих участках улиц:

Проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Свободы

Ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга

Ул. Пушкина от проспекта Ленина до Коммуны

Ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Коммуны

Ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса

Ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского

Ул. Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина

Ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского

Ул. Красная от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой

Ул. Володарского от ул. Коммуны до проспекта Ленина

Ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой

Ул. Энтузиастов от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой

1 и 2 Студенческие переулки от ул. Коммуны до проспекта Ленина

Ул. Тернопольская от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина

Ул. Лесопарковая от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина

Цветы возлагают губернатор Алексей Текслер и председатель заксобрания области Александр Лазарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

9:56 На площади Революции в центре Челябинска собираются первые зрители парада, который начнется в 11:00. В торжественном строю пройдут около 2000 человек. К параду присоединятся военнослужащие Чебаркульской танковой дивизии. Также задействовано порядка 40 раритетных машин. По площади проедут легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой». Одновременно в разных частях города начнутся праздничные концерты.

Фото: управление культуры администрации Челябинска

10:07 Артист и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов приехал в Челябинск для участия в праздновании Дня Победы.

10:14 Техника времен Великой Отечественной подтягивается к площади Революции. Проспект Ленина и близлежащие улицы перекрыты. До начала главного события сегодняшнего дня остается меньше часа.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

10:36 Среди прочих высокопоставленных силовиков на праздник пришел новый начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор Михаил Арсланов. На Южный Урал его перевели в середине апреля.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

10:38 Торговый комплекс «Никитинские ряды», расположенный под площадью Революции, закрылся на время проведения парада и праздничного концерта. То есть до конца дня.

10:51 С 11:00 до 18:00 закрывается движение по Свердловскому проспекту от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой.

10:55 До начала парада осталось пять минут.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

11:00 Парад начался со звуков курантов и трансляции песни «Священная война». О построении войск доложил замначальника гарнизона Александр Шкребтий. Начальник гарнизона последовательно поздравляет с праздником ветеранов, военнослужащих и силовиков.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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