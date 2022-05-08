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Как челябинцы празднуют День Победы. Онлайн-трансляция URA.RU

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Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск, солдаты великой отечественной войны
Самое ожидаемое событие — парад на площади Революции — начнется в 11:00 Фото:

Программа торжественных мероприятий началась у мемориала «Вечный огонь» в Челябинске, с традиционной торжественной церемонии возложения цветов и венков. Сюда к 9:00 подходят жители и гости города, руководители силовых структур и правительства региона.

Праздник продлится до 22:00, когда прогремит праздничный фейерверк. Затем полиция снимет ограничение движения, разблокировав дороги для общественного и личного транспорта горожан.

Возложение. Челябинск
Люди стали собираться у Вечного огня едва ли не за час до начала церемонии
Фото:
Возложение. Челябинск
Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков и митрополит Алексий
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09:18 09.05.2022 Сейчас полицейские кордоны в целях безопасности участников праздника до 18:00 перекрыли движение на следующих участках улиц:

  • Проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Свободы
  • Ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
  • Ул. Пушкина от проспекта Ленина до Коммуны
  • Ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Коммуны
  • Ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса
  • Ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского
  • Ул. Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина
  • Ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского
  • Ул. Красная от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
  • Ул. Володарского от ул. Коммуны до проспекта Ленина
  • Ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
  • Ул. Энтузиастов от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
  • 1 и 2 Студенческие переулки от ул. Коммуны до проспекта Ленина
  • Ул. Тернопольская от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина
  • Ул. Лесопарковая от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина
Возложение. Челябинск
Цветы возлагают губернатор Алексей Текслер и председатель заксобрания области Александр Лазарев
Фото:

9:56 На площади Революции в центре Челябинска собираются первые зрители парада, который начнется в 11:00. В торжественном строю пройдут около 2000 человек. К параду присоединятся военнослужащие Чебаркульской танковой дивизии. Также задействовано порядка 40 раритетных машин. По площади проедут легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой». Одновременно в разных частях города начнутся праздничные концерты.

Фото:

10:07 Артист и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов приехал в Челябинск для участия в праздновании Дня Победы.

10:14 Техника времен Великой Отечественной подтягивается к площади Революции. Проспект Ленина и близлежащие улицы перекрыты. До начала главного события сегодняшнего дня остается меньше часа.

Возложение. Челябинск
Фото:

10:36 Среди прочих высокопоставленных силовиков на праздник пришел новый начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор Михаил Арсланов. На Южный Урал его перевели в середине апреля.

Начальник ГУФСИН по Челябинской области Михаил Арсланов
Фото:

10:38 Торговый комплекс «Никитинские ряды», расположенный под площадью Революции, закрылся на время проведения парада и праздничного концерта. То есть до конца дня.

10:51 С 11:00 до 18:00 закрывается движение по Свердловскому проспекту от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой.

10:55 До начала парада осталось пять минут.

Возложение. Челябинск
Фото:
Возложение. Челябинск
Фото:
Возложение. Челябинск
Фото:

11:00 Парад начался со звуков курантов и трансляции песни «Священная война». О построении войск доложил замначальника гарнизона Александр Шкребтий. Начальник гарнизона последовательно поздравляет с праздником ветеранов, военнослужащих и силовиков.

Генеральная репетиция торжественного построения Челябинского гарнизона. Челябинск
Фото:

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Программа торжественных мероприятий началась у мемориала «Вечный огонь» в Челябинске, с традиционной торжественной церемонии возложения цветов и венков. Сюда к 9:00 подходят жители и гости города, руководители силовых структур и правительства региона. Праздник продлится до 22:00, когда прогремит праздничный фейерверк. Затем полиция снимет ограничение движения, разблокировав дороги для общественного и личного транспорта горожан. 09:18 09.05.2022 Сейчас полицейские кордоны в целях безопасности участников праздника до 18:00 перекрыли движение на следующих участках улиц: 9:56 На площади Революции в центре Челябинска собираются первые зрители парада, который начнется в 11:00. В торжественном строю пройдут около 2000 человек. К параду присоединятся военнослужащие Чебаркульской танковой дивизии. Также задействовано порядка 40 раритетных машин. По площади проедут легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой». Одновременно в разных частях города начнутся праздничные концерты. 10:07 Артист и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов приехал в Челябинск для участия в праздновании Дня Победы. 10:14 Техника времен Великой Отечественной подтягивается к площади Революции. Проспект Ленина и близлежащие улицы перекрыты. До начала главного события сегодняшнего дня остается меньше часа. 10:36 Среди прочих высокопоставленных силовиков на праздник пришел новый начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор Михаил Арсланов. На Южный Урал его перевели в середине апреля. 10:38 Торговый комплекс «Никитинские ряды», расположенный под площадью Революции, закрылся на время проведения парада и праздничного концерта. То есть до конца дня. 10:51 С 11:00 до 18:00 закрывается движение по Свердловскому проспекту от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой. 10:55 До начала парада осталось пять минут. 11:00 Парад начался со звуков курантов и трансляции песни «Священная война». О построении войск доложил замначальника гарнизона Александр Шкребтий. Начальник гарнизона последовательно поздравляет с праздником ветеранов, военнослужащих и силовиков.
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Ссылки по теме
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