Программа торжественных мероприятий началась у мемориала «Вечный огонь» в Челябинске, с традиционной торжественной церемонии возложения цветов и венков. Сюда к 9:00 подходят жители и гости города, руководители силовых структур и правительства региона.
Праздник продлится до 22:00, когда прогремит праздничный фейерверк. Затем полиция снимет ограничение движения, разблокировав дороги для общественного и личного транспорта горожан.
09:18 09.05.2022 Сейчас полицейские кордоны в целях безопасности участников праздника до 18:00 перекрыли движение на следующих участках улиц:
- Проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Свободы
- Ул. Коммуны от ул. Свободы до ул. Цвиллинга
- Ул. Пушкина от проспекта Ленина до Коммуны
- Ул. Советская от проспекта Ленина до ул. Коммуны
- Ул. Цвиллинга от ул. Тимирязева до ул. Карла Маркса
- Ул. Тимирязева от ул. Цвиллинга до ул. Воровского
- Ул. Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина
- Ул. Елькина от ул. Тимирязева до ул. Воровского
- Ул. Красная от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
- Ул. Володарского от ул. Коммуны до проспекта Ленина
- Ул. Энгельса от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
- Ул. Энтузиастов от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой
- 1 и 2 Студенческие переулки от ул. Коммуны до проспекта Ленина
- Ул. Тернопольская от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина
- Ул. Лесопарковая от ул. Сони Кривой до Проспекта Ленина
9:56 На площади Революции в центре Челябинска собираются первые зрители парада, который начнется в 11:00. В торжественном строю пройдут около 2000 человек. К параду присоединятся военнослужащие Чебаркульской танковой дивизии. Также задействовано порядка 40 раритетных машин. По площади проедут легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой». Одновременно в разных частях города начнутся праздничные концерты.
10:07 Артист и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов приехал в Челябинск для участия в праздновании Дня Победы.
10:14 Техника времен Великой Отечественной подтягивается к площади Революции. Проспект Ленина и близлежащие улицы перекрыты. До начала главного события сегодняшнего дня остается меньше часа.
10:36 Среди прочих высокопоставленных силовиков на праздник пришел новый начальник ГУФСИН по Челябинской области генерал-майор Михаил Арсланов. На Южный Урал его перевели в середине апреля.
10:38 Торговый комплекс «Никитинские ряды», расположенный под площадью Революции, закрылся на время проведения парада и праздничного концерта. То есть до конца дня.
10:51 С 11:00 до 18:00 закрывается движение по Свердловскому проспекту от ул. Коммуны до ул. Сони Кривой.
10:55 До начала парада осталось пять минут.
11:00 Парад начался со звуков курантов и трансляции песни «Священная война». О построении войск доложил замначальника гарнизона Александр Шкребтий. Начальник гарнизона последовательно поздравляет с праздником ветеранов, военнослужащих и силовиков.
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